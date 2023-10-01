تعرف على أهم أربع لقاحات لتطعيم الأطفال

فلسطين اليوم

كشفت طبيبة الأطفال الروسية، مريم سيفولينا، أنه بالإضافة إلى التطعيم الإلزامي باللقحات المدرجة في التقويم الوطني، من المهم تطعيم الأطفال بعدة لقاحات أخرى.

ونصحت الطبيبة بضرورة التطعيم ضد التهاب السحايا (لقاح ميناكترا)، ونوهت بأن هذه العدوى تنتقل عن طريق الرذاذ المنتشر في الجو ويمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك الإعاقة.

وأكدت سيفولينا، على ضرورة حماية الأطفال من التهاب الدماغ الذي ينقله القراد وذلك باستخدام " Tick-E-Vac".

وقالت الطبيبة: "إن هذه المشكلة تبدو ملحة جدا، ليس فقط بالنسبة لسكان سيبيريا أو منطقة الأورال، بل وكذلك بالنسبة للجزء الأوروبي من روسيا".

كما أشارت سيفولينا إلى أن هناك عدوى خطيرة أخرى، وهي فيروس الروتا (لقاح RotaTek). وكلما كان الطفل أصغر سنا كلما كانت هذه الإصابة أكثر خطورة عليه.

ولفتت إلى أنه يجب حماية الطفل من فيروس الورم الحليمي البشري (لقاح غارداسيل)، وتنصح طبيبة الأطفال، بالتطعيم في مرحلة المراهقة لكل من الفتيات والفتيان.