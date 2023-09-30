بينها البيض والعسل.. أطعمة تساعد في مواجهة نزلات البرد

فلسطين اليوم- وكالات

قال الطبيب الروسي، ميخائيل غينزبرغ، إن هناك 4 أطعمة تساعد في التغلب على نزلات البرد.

وأضاف ميخائيل، في حديث تلفزيوني، أن عسل النحل هو المنتج الأول في هذه القائمة المفيدة، مطالبا بإضافة قسط من العسل في الشاي بكميات قليلة وشربه عند الإصابة بنزلات البرد والزكام.

والمنتج الغذائي الثاني، هو البيض الغني بالبروتينات ذات القيمة البيولوجية العالية، وكذلك بالفيتامينات (B2, B3)، وحمض البانتوثنيك (B5)، والبيتين، B6، وحمض الفوليك، وفيتامينات (E,D,A) والزنك وغيرها من المعادن، والفيتامينات الحيوية والضرورية. كما أن البيض لذيذ، سهل الهضم ومتوفر دائما.

ويوصي الطبيب، وفق ما جاء في موقع «mk.ru» الروسي. كذلك، عند الإصابة بأمراض البرد، تناول مشروبات الفاكهة ومنقوع الفواكه والثمار المجففة، وفق ما جاء في موقع

وأوضح الطبيب أنه عندما يصاب المريض بنزلة برد فإنه يحتاج إلى الأطعمة التي تمده بالطاقة.

ووفقا له، خلال هذه الفترة يحتاج المريض أيضا إلى البروتين، وكذلك المواد المضادة للالتهابات تسمى الفلافونويد.