ما هي أعراض ضمور المخ؟

الساعة 01:06 م|30 سبتمبر 2023
ما هي أعراض ضمور المخ؟
ما هي أعراض ضمور المخ؟

فلسطين اليوم

يعتبر مرض ضمور المخّ من أكثر الأمراض شيوعاً التي تصيب الدماغ، وهو نوع من الأمراض التي تؤدّي لنقصان وتقلص الحجم الخاص بخلايا الدماغ.

وبحسب العديد من الأطباء، فإن هذا المرض يؤدي لتناقص حجم هذه الخلايا بصورة متفاوتة فقد يحدث الضمور للخلايا بشكل جزئي أو كامل، ممّا يؤدّي لتراجع في أداء ذلك الجزء الضامر ويضعف عمله.

وأشار الأطباء إلى أن هناك عدة أعراض لضمور المخّ ، ومن أهمّ هذه الأعراض، ما يلي:

  • ازدياد الشعور بالنسيان بالإضافة لضعف الذاكرة.
  • فقدان الشعور والإحساس في بعض مناطق الجسم.
  • فقدان القدرة بتمييز الأمور والتفريق فيما بينها.
  • في الحالات المتقدّمة قد يتطوّر للتخلّف العقليّ.
  • إصابة المريض أحياناً بفقدان الوعي.
  •  التعرض للعديد من الصعوبات في الإدراك والتمييز والتعلم.
  •  إصابة المريض بحالات الصرع والغيبوبة.
  •  إصابة الشخص بحالة من صعوبة التكيف الاجتماعي.
  •  قد يحدث تشوه في شكل الوجه إذا حدث الضمور منذ الولادة.
  • عدم القدرة على السيطرة على البول حيث يصبح هناك تبول وتبرز لا إراديّ.
  • حدوث تأخر في الحركة والنطق عند الأطفال المصابين.

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