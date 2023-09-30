ما هي أعراض ضمور المخ؟

فلسطين اليوم

يعتبر مرض ضمور المخّ من أكثر الأمراض شيوعاً التي تصيب الدماغ، وهو نوع من الأمراض التي تؤدّي لنقصان وتقلص الحجم الخاص بخلايا الدماغ.

وبحسب العديد من الأطباء، فإن هذا المرض يؤدي لتناقص حجم هذه الخلايا بصورة متفاوتة فقد يحدث الضمور للخلايا بشكل جزئي أو كامل، ممّا يؤدّي لتراجع في أداء ذلك الجزء الضامر ويضعف عمله.

وأشار الأطباء إلى أن هناك عدة أعراض لضمور المخّ ، ومن أهمّ هذه الأعراض، ما يلي: