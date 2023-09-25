عادات شائعة تُدمر الأسنان

فلسطين اليوم

حذرت طبيبة الأسنان كسينيا كليموفا الأخصائية بعلاج أمراض اللثة من خمس عادات يومية سيئة تدمر الأسنان، يتصدرها التدخين.

وقالت الطبيبة: يسبب التدخين رائحة الفم الكريهة ويغير لون الأسنان، ويهيج الغشاء المخاطي للفم، ما يسبب تطور التهاب اللثة وتورم اللثة حول الأسنان".

والعادة السيئة الثانية هي استخدام الأسنان في غير وظيفتها.

وأضافت: "كل شخص يفتح الزجاجات بأسنانه، أو يقضم المكسرات والبذور، أو الأقلام، وحتى الخيوط، قد يواجه مشكلات مثل تآكل المينا وتشكل الشقوق، وتفتت الجزء التاجي للأسنان".

وتحتل المياه الغازية وفقا لها، المرتبة الثالثة.

وتابعت: "تحتوي المشروبات الغازية على ثاني أكسيد الكربون، الذي يضر ويضعف مينا الأسنان. لذلك ينصح بشرب المياه العادية بدلا من المياه الغازية".

ويحتل تنظيف الأسنان بصورة خاطئة بالمرتبة الرابعة.

وأكملت: "يمكن أن يؤدي تنظيف الأسنان باستخدام فرشاة ذات شعيرات صلبة ومعجون أسنان مبيض إلى إتلاف الأسنان واللثة. لذلك من الأفضل استخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة أو متوسطة الصلابة لمدة دقيقتين مرتين أو أكثر في اليو.".

والعادة الخامسة هي تناول الوجبات الخفيفة بصورة متكررة.

وختمت: "عند تناول وجبة خفيفة، ينتج الجسم كمية أقل من اللعاب على عكس الوجبة الكاملة، ما يسبب عدم إزالة بقايا الطعام التي تلتصق في الفراغات بين الأسنان بصورة كاملة. ويؤدي إلى تكاثر البكتيريا بنشاط في تجويف الفم، وبالتالي إلى تسوس الأسنان وتكون ترسبات حجرية عليها. لذلك يجب بعد تناول الوجبة الخفيفة استخدام العلكة أو الخيط لتنظيف الأسنان".