فاو : ارتفاع أسعار الغذاء عند أعلى مستوياتها منذ 10سنوات والسكر واللحوم في انخفاض

فلسطين اليوم

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، الخميس الماضي، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر/ تشرين الثاني لتظل عند أعلى مستوياتها في عشر سنوات متأثر بالطلب القوي على القمح ومنتجات الألبان.

وقالت المنظمة إن مؤشر أسعار الغذاء، الذي يتتبع الأسعار العالمية لأكثر السلع الغذائية تداولا في العالم، سجل 134.4 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقارنة مع 132.8 نقطة في أكتوبر تشرين الأول.

وكانت قراءة أكتوبر قد عُدلت من 133.2 نقطة.

وقراءة نوفمبر هي الأعلى على المؤشر منذ يونيو 2011. وارتفع المؤشر على أساس سنوي بنسبة 27.3 % الشهر الماضي.

وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية بحدة العام الماضي بسبب انتكاسات المحاصيل وارتفاع الطلب.

وارتفع مؤشر أسعار الحبوب 3.1 % في نوفمبر بالمقارنة بالشهر السابق وزاد 23.3 % على أساس سنوي إذ سجلت أسعار القمح أعلى مستوياتها منذ مايو 2011.

وقالت الفاو إن أسعار القمح تدعمت بمخاوف بشأن أمطار في غير موسمها في أستراليا وعدم التيقن بشأن تغييرات محتملة في إجراءات التصدير في روسيا.

وسجل مؤشر منتجات الألبان أعلى زيادة شهرية فارتفع 3.4 % عن الشهر السابق.

وقالت الفاو إن مؤشر أسعار السكر ارتفع 1.4 % على أساس شهري و40 % على أساس سنوي.

وأضافت المنظمة أن مؤشر أسعار اللحوم انخفض للشهر الرابع على التوالي فنزل 0.9 % على أساس شهري.

وهبطت أسعار الزيوت النباتية 0.3 % عن الشهر السابق.