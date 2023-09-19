فلسطين اليوم

يُعد البان كيك وجبة إفطار شهية ومحببة للكثيرين، ولكن هل فكرت يومًا في كمية السعرات الحرارية التي تحتوي عليها؟ في هذا المقال، سنتحدث عن تركيبة الوصفة وكم عدد السعرات الحرارية الموجودة في البان كيك.

مكونات البان كيك والإضافات

يمكن تحضير وصفة البان كيك من الدقيق والبيض والحليب والزبدة والسكر والبيكنج باودر. ومن المهم معرفة كمية السعرات الحرارية هذه المكونات المستخدمة في الوصفة، لمعرفة عدد السعرات الحرارية في البان كيك.

لا تؤثر فقط تركيبة الوصفة على السعرات الحرارية في البان كيك، بل يؤثر أيضًا حجمها وشكلها. على سبيل المثال، إذا كنت تصنع بان كيك كبيرًا وسميكًا، فسوف يحتوي على عدد أكبر من السعرات الحرارية مقارنة بالبان كيك الصغير والرقيق.

كم عدد السعرات الحرارية الموجودة في البان كيك.

كما ذكرنا يعتمد عدد السعرات الحرارية في البان كيك على المكونات المستخدمة وحجمها، فإذا استخدمت وصفة بان كيك تحتوي على الدقيق الأبيض والسكر والحليب الكامل الدسم والبيض والزبدة، فمن المتوقع وبشكل تقريبي أن تحتوي الوجبة الواحدة من البان كيك المقدمة بحجم متوسط على ما يقرب من 227 - 400 سعر حراري.

الإضافات وتأثيرها على السعرات الحرارية في البان كيك

يمكن إضافة بعض المكونات إلى البان كيك، مثل الفواكه المجففة والشوكولاتة والعسل والمكسرات. وعلى الرغم من أن هذه الإضافات قد تزيد من القيمة الغذائية وتعطي نكهة مميزة للبان كيك، إلا أنها قد تزيد من عدد السعرات الحرارية الموجودة في الوجبة. على سبيل المثال، إضافة الشوكولاتة قد تزيد من السعرات الحرارية بشكل كبير.

تقليل السعرات الحرارية في البان كيك

إذا كنت ترغب في تناول البان كيك وفي نفس الوقت تحافظ على نظام غذائي صحي، فإليك بعض الخيارات الصحية التي يمكنك اتباعها لتقليل السعرات الحرارية:

استخدم الحليب الخالي الدسم بدلاً من الحليب كامل الدسم.

استخدم البيض المخفوق بدلاً من البيض الكامل.

استخدم الزبادي بدلاً من الزبدة.

استخدم الشوفان المطحون بدلاً من الدقيق الأبيض.

قلل من كمية السكر المستخدمة في الوصفة.

قلل من كمية الزيت أو الزبدة المستخدمة في الطهي.

وفي النهاية، يجب أن ندرك جميعاً أن السعرات الحرارية تلعب دورًا هامًا في صحتنا. فزيادتها قد تضرك لذلك إذا كنت تهتم بمظهرك الخارجي وصحتك ، فمن المهم الحفاظ على توازن السعرات الحرارية في البان كيك وفي نظامك الغذائي عامةً.