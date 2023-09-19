الكشف عن أعراض غير واضحة لأمراض الكبد

فلسطين اليوم

من المعروف أنه يفتقر الكبد إلى النهايات العصبية لذلك غالبا لا تظهر أي أعراض لأمراض الكبد في المراحل الأولى، فيما هناك أعراض مستترة قد تشير إلى إصابة الكبد.

وأوضحت، الدكتورة فاليريا لوموفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أنه من الضروري إجراء فحص على الأقل مرة في السنة لتشخيص حالة هذا العضو المهم في الجسم.

وقالت الدكتورة: "يمكن أن تنسب إلى الأعراض غير الواضحة لإصابة الكبد: تصبغ الراحتين، ظهور الأوردة العنكبوتية، الحكة الجلدية، الوذمة، نزف الأنف، الكدمات، فقدان الوزن أو زيادته، فقدان الشهية، النعاس، زيادة التعب، الغثيان، اضطراب التركيز والانتباه".

وأضافت: "أخطر العلامات التي تشير إلى إصابة الكبد هي انخفاض مستوى الصفائح الدموية والهيموغلوبين في تحليل الدم العام وظهور يوروبيلينوجين في تحليل البول".

ونصحت بأنه يجب مراجعة طبيب مختص بأمراض الكبد في حالات اصفرار الجلد والصلبة، وتضخم الكبد عند الجس، والشعور بطعم مر في الفم، وتغير لون البول والبراز، والضعف العام، والاضطراب الذهني، وظهور الوذمة".

وأشارت الطبيبة إلى أن الأسباب الرئيسية لأمراض الكبد هي الإفراط في تناول الكحول، وحالتا الكبد الدهني والتهاب الكبد الفيروسي.

كما نوهت إلى أنه يمكن أن يصاب الكبد نتيجة الاستخدام غير المنضبط للأدوية والمكملات الغذائية والأعشاب وغير ذلك.