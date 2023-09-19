هل البلح يرفع السكر .. وما عدد الحبات المسموح بها ؟

فلسطين اليوم

يخشى مرضى السكري من تناول البلح بمختلف أنواعه، خوفًا من أن يكون له تأثيرات سلبية على صحتهم، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من السكريات.

هل البلح آمن لمرضى السكري؟

لا شك أن البلح من الفواكه الغنية بالسعرات الحرارية والكربوهيدرات، حيث يقدم للجسم 37 سعرة حراري و18 جرامًا من الكربوهيدرات عند تناول 28 جرامًا منه.

فوائد البلح لمرضى السكري

يقدم البلح لمرضى السكري مجموعة من الفوائد المذهلة، وتشمل:

- فقدان الوزن، لأن أليافه تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء.

- تقوية العظام وحمايتها من الكسور والهشاشة، لغناه بالمنجنيز والماغنسيوم والسيلينيوم والنحاس.

- تعزيز صحة الجهاز الهضمي، لأن أليافه تحسن حركة الأمعاء وتسهل عمليتي الهضم والإخراج.

- تقوية المناعة، لاحتوائه على فيتامين سي وفيتامين د.

- تحسين صحة البشرة، لأن فيتامين د وفيتامين سي يحافظان على ترطيبها وشبابها ونعومتها.

- خفض الكوليسترول الضار في الدم.

كم بلحة مسموحة لمرضى السكري؟

على الرغم من أن مرضى السكري لم يرتفع سكر الدم لديهم عند تناول من 7 إلى 10 تمرات في إحدى الدراسات، ولكن من الأفضل ألا يزيد الكمية المستهلكة عن 3 مرات في المرة الواحدة.