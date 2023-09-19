عليكم الحذر .. ضغط الدم يرتفع في الشتاء أيضا

فلسطين اليوم

دعت دراسة جديدة من لديهم ارتفاع في ضغط الدم إلى مراقبته جيداً خلال أشهر الشتاء، بعدما تبيّن أن برودة الطقس تؤدي إلى ارتفاع طفيف في ضغط الدم الانقباضي (القراءة الأعلى).

وبحسب «مديكال إكسبريس»، فإن معدلات التحكم في ضغط الدم انخفضت بنسبة تصل إلى 5% خلال أشهر الشتاء. وقام فريق البحث من الجمعية الطبية الأمريكية في غرينفيل بساوث كاليفورنيا، بمراجعة السجلات الصحية الإلكترونية لـ 60676 شخصاً متوسط أعمارهم 62 عاماً، عولجوا من ارتفاع ضغط الدم بين 2018 و2023م، في 6 مراكز رعاية صحية.

وقال روبرت باريت الباحث الرئيسي في الدراسة: «على الرغم من انخفاض درجة اختلاف ضغط الدم الانقباضي مقارنة بالدراسات السابقة حول الموسمية في ضغط الدم، فقد فوجئنا بملاحظة درجة كبيرة من التغير في التحكم في ضغط الدم بين أشهر الشتاء والصيف».