هذا هو خطر مشروبات الطاقة.. اكتشفه الآن!

فلسطين اليوم

نصحت أخصائية التغذية الروسية "أنستازيا كوندوروفا"، المواطنين الروس بتجنب الشراء المتكرر لمشروبات الطاقة.

وأوضحت الأخصائية في حديث صحفي، أن تناول مشروبات الطاقة يمكن أن يؤدي إلى ضعف نوعية الجلد.

وبينت كوندوروفا أن مشروبات الطاقة تحتوي على عدد من المكونات الضارة التي تدمر الجلد، كالسكر الذي يساهم في تكوين التجاعيد وتسريع شيخوخة الجلد.

وبحسب الدكتورة، فإن الكافيين لن يكون له أفضل تأثير على الجلد، حيث يصبح جافا ومتقشراً.

كما حذرت أخصائية التغذية أيضاً، من أن الأصبغة الغذائية، المدرجة في تركيبة مشروبات الطاقة يمكن أن تسبب الحساسية والطفح الجلدي والحكة".

وسابقاً ذكر موقع "KP.RU"، الإلكتروني الروسي، بأن الاستهلاك المتكرر لمشروبات الطاقة غير الكحولية، يؤثر على الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية. ولا يجب تناول مشروبات الطاقة بعد ممارسة الرياضة، حتى لا تسبب الجفاف الشديد.

ويُشار إلى أنه تتفاقم الآثار السلبية لمشروبات الطاقة بشكل خاص، في الطقس الحار.