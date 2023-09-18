وصفة للعسل يمكنها أن تُهدي السعال!

فلسطين اليوم

يستخدم الكثيرون القليل من العسل لبدء يومهم، من خلال إضافته على كوب من الماء الدافئ وعصير الليمون، وتحتوى ملعقة كبيرة من العسل، أي حوالي 15 جرامًا من العسل، على حوالي 64 سعرة حرارية وحوالي 17 إلى 18 جرامًا من السكر، فهو خال من أي بروتين أو دهون، وفي هذا التقرير نتعرف على أسباب تجعل العسل أفضل غذاء لصحتك، بحسب موقع "healthshots".

1. يعمل العسل كمقشر طبيعي

يُعرف العسل بقدرته على ترطيب البشرة بعمق، ولهذا السبب يوجد في العديد من غسول وكريمات الوجه وهو أيضًا مقشر طبيعي، لذلك عند تطبيقه على وجهك، فإنه يزيل الجلد الجاف وفي المقابل، ستحصلين على خلايا جلدية جديدة تحتها، ولهذا يمكنك استخدام العسل للبشرة.

2. العسل يهدئ السعال

قد يخفف العسل من السعال، خاصة عند الأطفال إذا قمت بخلط العسل مع الكركم وقليل من عصير الزنجبيل وتناوله ثلاث مرات في اليوم، فسوف يخفف السعال لدى الأطفال وكذلك البالغين، ويمتلك العسل خصائص مضادة للالتهابات، لذلك قد يقلل من أعراض التهاب الشعب الهوائية.

3. العسل يساعدك على شفاء الجروح

بسبب خصائصه المضادة للالتهابات، يعمل العسل بشكل جيد على علاج الإصابات.

يحفز العسل خلايا الدم البيضاء، والتي تسمى أيضًا الكريات البيض، على إطلاق السيتوكينات وهذا ما يساعد في إصلاح الأنسجة.

يساعد العسل في التئام الجروح، وخاصة في حالة الحروق.

وجدت دراسة في المكتبة الأمريكية للطب أن العسل هو الأكثر فعالية في شفاء الحروق الجزئية، كما أنه يعمل على الجروح التي أصيبت بالعدوى بعد إجراء عملية جراحية.

4. استهلاك العسل يحسن صحة القلب والأوعية الدموية

العسل مليء بمضادات الأكسدة مثل البوليفينول والفلافونويد وفيتامين C وبسبب مضادات الأكسدة هذه، قد يساعد العسل على تحسين مستويات الدهون في الدم، وخفض ضغط الدم وتنظيم ضربات القلب، وهذه العوامل يمكن أن تساعد في تحسين قلبك.