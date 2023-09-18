ماذا يحدث لجسمك حال لم تشرب كمية كافية من الماء؟

فلسطين اليوم

قالت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة "يلينا سولوماتينا": إن عدم شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، بما في ذلك جلطات الدم.

وأوضحت خبيرة التغذية أنّ ارتفاع لزوجة الدم يضاعف خطر الإصابة بالجلطات عموما. لأن الدم اللزج يصعب ضخه، فيضطر القلب للعمل بقوة مضاعفة.

وقالت: "الماء ضروري لإنتاج عصير المعدة والأنزيمات، ولهضم الطعام بشكل طبيعي، وإفراغ الأمعاء. وإذا لم تكن هناك كمية كافية منه، تصبح الصفراء لزجة مثل البلاستيسين (مادة لدائنية تتكون من أملاح الكالسيوم والفازلين ومركب أليفاتي)، ما يزيد من خطر تشكل حصوات المرارة".

وأضافت: "أن قلة الماء في جسم الإنسان، يمكن أن يؤدي إلى تكون الحصى في الكلى والمثانة ومشكلات أخرى".

وتابعت: "هذه جميعها أعضاء مهمة وحيوية. فإذا لم يكن هناك ماء، سيكون البراز جافا - وهذه مشكلة يعاني منها الكثيرون من كبار السن". وتحذر من أن البراز في هذه الحالة يركد في الأمعاء، ويسبب التسمم، أي أن الأمعاء تمتص السموم وتصل إلى الدم".

ووجهت نصيحة مهمة، بشرب الماء بمقدار 30 مليلتراً لكل كيلوغرام من وزن الجسم، من أجل الحفاظ على وظائف الجسم الطبيعية.