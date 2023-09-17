كيف يمكن تخفيف الصداع النصفي؟

فلسطين اليوم

الكثير من الأشخاص يعانون من الصداع النصفي في ظل التعب والإرهاق والانشغالات اليومية، ولكن كيف يمكن أن نعالج الصداع النصفي؟

وبحسب الأطباء، يمكن أن يستمر الصداع النصفي لساعات أو حتى لأيام، ويمكن أن يؤدي لظهور أعراض غير مريحة مثل تصلّب الرقبة والتعب.

وفي العادة ما تكون مسكنات الألم والأدوية الموصوفة، هي الملجأ الأول للمرضى، فقد شارك أحد الأطباء نصيحة ليس لها أي آثار جانبية على عكس الأدوية.

وكشف الدكتور كونال سود، طبيب الألم الحاد والمزمن المعتمد من البورد، عن علاج للصداع النصفي يمكنك القيام به وأنت مرتاح في منزلك.

وأوضح الطبيب كيف يمكن أن يساعد نقع قدميك في الماء على تخفيف الألم الشديد.

وقال الطبيب سود: "إذا كنت تعاني من الصداع النصفي، فإليك الحيلة التي ليس لها أي آثار جانبية وقد تساعدك - نقع قدميك في الماء الساخن".

وبين أن الماء الساخن يمكن أن يساعد في توسيع الأوعية الدموية في قدميك، وسحب الدم من رأسك.

وأضاف الطبيب: "عندما يتم سحب الدم بعيداً عن مكان الإصابة بالصداع النصفي، فقد يقلل ذلك من الألم الذي تعاني منه".

وتابع سود: "سيؤدي ذلك إلى توسيع الأوعية الدموية في قدميك، وسحب الدم، ما سيخفّف الضغط على الأوعية الدموية المسبّبة للصداع النصفي، وبالتالي تخفيف الألم".