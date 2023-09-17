هذا ما تسببه "السجائر الإلكترونية".. تعرّف الآن..!

فلسطين اليوم

اكتشف عدد من علماء جامعة برمنغهام البريطانية، مؤخراً، أن تدخين السجائر الإلكترونية، يمكن أن يؤدي إلى اضطراب عمل منظومة المناعة.

وأظهرت نتائج الدراسة التي أجراها علماء الجامعة، أن بخار السجائر الإلكترونية، يكبح نشاط الخلايا المتعادلة "neutrophils"-الخلايا المناعية التي تدمر الكائنات الحية الدقيقة، المسببة للأمراض، ومنتجات تحلل أنسجة الجسم.

كما حلل الباحثون خلال هذه الدراسة عينات دم، أخذت من متطوعين أصحاء، لم يدخنوا في حياتهم السجائر التقليدية والإلكترونية، وعزلوا الخلايا المتعادلة من عينات الدم لتعريضها لـ 40 نفخة من السجائر الإلكترونية غير المنكهة.

وبحسب الدراسات السابقة، يعادل هذا متوسط ​​الاستهلاك اليومي، كما عالجوا بعض العينات بأبخرة تحتوي على النيكوتين، وبعضها بخلطات خالية من النيكوتين.

واكتشف الباحثون، أن الخلايا المتعادلة في جميع المجموعات بقيت على قيد الحياة، ولكن انخفضت قدراتها الوظيفية، وتتحرك ببطء.

وأشار العلماء إلى أنه يعود السبب في هذا إلى ارتفاع مستوى مادة "F-actin"، الموجودة داخل هذه الخلايا، وتساعدها على تغيير شكلها. ونتيجة لذلك حصل اختلال في وظيفتها الوقائية.

ولفتوا إلى أنه قد يزداد خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي لدى مدخني السجائر الإلكترونية، بالإضافة إلى ذلك، ترتبط الخلايا المتعادلة بالشيخوخة وأمراض الانسداد المزمن، وتلف الأنسجة، لذا فإن كبح نشاطها يمكن أن يؤدي إلى عواقب صحية وخيمة بعيدة المدى.