ما سر تنظيف الأنف قبل النوم؟

فلسطين اليوم

يطالب العديد من أطباء الأسنان بضرورة تنظيف أسناننا قبل النوم، كما أن هناك خطوة مهمة ومماثلة، وهي تنظيف الأنف بشكل يومي قبل النوم أيضاً.

وبحسب الأطباء، يساعد التأكد من نظافة الجيوب الأنفية، على النوم الجيد ليلا، وإيقاف الشخير.

وقال الطبيب سيباستيان لوماس، طبيب الأسنان المقيم في يوركشاير: "أعتقد أن تنظيف أنفك قبل النوم لا يقل أهمية عن تنظيف أسنانك، إذا كنت لا تستطيع التنفس من خلال أنفك فستتنفس من الفم وستشخر".

وبين لوماس تقنية بسيطة لتنظيف الجيوب الأنفية المسدودة في مقطع فيديو على "تيك توك"، شوهد نحو 250 ألف مرة.

كما تضمنت التقنية، الوقوف بشكل مستقيم، مع أخذ شهيق من الأنف وإخراجه وإبقاء الفم مغلقا، ثم الضغط على طرف الأنف مع هز الرأس من جانب إلى آخر، وبعدها يمكن تحرير الأنف وأخذ نفس عميق مع الزفير.

وأشار لوماس: "حان الوقت لإضافة تنظيف الأنف إلى روتينك الليلي، أعتقد أن تنظيف أنفك قبل النوم لا يقل أهمية عن تنظيف أسنانك".