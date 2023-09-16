ما هي أسباب رفة العين؟

فلسطين اليوم

تعتبر رفة العين من الحالات الشائعة التي تتزامن عادةً مع التعب أو التوتر، ولكن لا تكون في العادة مؤشرا على خطر صحي؛ إلا أنه أحياناً قد تشير إلى حالات مرضية أو عصبية.

وبحسب العديد من الأطباء، يمكن تعريف رفة العين، بأنها حركة أو تشنج في الجفن أو عضلات العين لا تمكن السيطرة عليه.

أسباب رفة العين

ووفقاً للأطباء هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تتسبب في ارتعاش الجفن، قد تشمل:

الأضواء الساطعة

الشمس

إجهاد العين

قلة النوم

الحساسية للضوء

الإرهاق الجسدي

الآثار الجانبية لبعض الأدوية

التدخين أو استخدام منتجات التبغ

الكحول

مادة الكافيين

التوتر

ويرى الأطباء، أن رفة العين أنواع وهي كما يلي:

وتنقسم رفة العين إلى فئتين:

- تقلص عضلي موجي الجفن (eyelid myokymia): يعد حالة خفيفة من ارتعاش العين العرضي، ولا يحتاج معظم المرضى إلى علاج.

- تشنج الجفن الأساسي الحميد (benign essential blepharospasm): يتضمن هذا النوع تقلصات مستمرة وغير إرادية تؤدي إلى إغلاق جزئي أو كامل للجفون. والمرضى الذين يعانون تشنج الجفن الأساسي الحميد قد يعانون ضعفا وظيفيا كبيرا ويتطلبون علاجا طويل الأمد للحالة، وفقا لجامعة جونز هوبكينز.