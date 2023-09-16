فوائد عظيمة.. ما هي فوائد الخس لمرضى السكري؟

فلسطين اليوم
بشكل معتاد يعاني مرضى السكري من اختيار أصناف الطعام المفيدة والتي تتناسب مع ظروف مرضهم، إلا أنه يعتبر الخس من أهم الخضروات الورقية التي تتمتع بفوائد عظيمة لمرضى السكري بحسب المختصين.
ويحتوي الخس على عدد كبير من العناصر الغذائية مثل فيتامين أ وفيتامين ك، كما يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء بسرعة.
ووفقاً للأطباء، يقدم الخس الكثير من الفوائد الصحية لمرضى السكري، ومنها تنظيم مستوى السكر في الدم، كما أنه لا يتسبب في أي ارتفاع لمستوى السكر في الدم.
ومن جانبها، أشارت العديد من الدراسات الطبية إلى الكثير من الفوائد المذهلة والعظيمة لتناول للخس لمرضى السكري، ومنها:
- تناول الخس يساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
- الخس يحتوي على كمية كبيرة من الماء والألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، لذلك يعتبر الخس من أفضل الخضروات التي يمكن تناولها في الحميات الغذائية.
- الخس يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، والتي تساهم في حماية الجسم من الأمراض وتعزيز قدرته على مكافحة العدوى بتقوية الجهاز المناعي.
- الخس يحتوي على مواد مضادة للالتهابات، حيث يساعد على الوقاية من أنواع مختلفة من الأمراض السرطانية، مثل سرطان الدم وسرطان الثدي.
- يحتوي الخس على بعض المواد التي تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم وبالتالي التغلب على الأرق، كما تشير بعض الدراسات إلى أن تلك المواد تساهم في علاج اضطراب القلق.
- تناول الخس بانتظام يساعد على خفض مستوى الكوليسترول المرتفع، الذي يمثل عامل أساسي في الإصابة بأمراض القلب مثل النوبة القلبية.