فوائد عظيمة.. ما هي فوائد الخس لمرضى السكري؟

فلسطين اليوم

بشكل معتاد يعاني مرضى السكري من اختيار أصناف الطعام المفيدة والتي تتناسب مع ظروف مرضهم، إلا أنه يعتبر الخس من أهم الخضروات الورقية التي تتمتع بفوائد عظيمة لمرضى السكري بحسب المختصين.

ويحتوي الخس على عدد كبير من العناصر الغذائية مثل فيتامين أ وفيتامين ك، كما يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء بسرعة.

ووفقاً للأطباء، يقدم الخس الكثير من الفوائد الصحية لمرضى السكري، ومنها تنظيم مستوى السكر في الدم، كما أنه لا يتسبب في أي ارتفاع لمستوى السكر في الدم.

ومن جانبها، أشارت العديد من الدراسات الطبية إلى الكثير من الفوائد المذهلة والعظيمة لتناول للخس لمرضى السكري، ومنها: