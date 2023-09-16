تعرف على أفضل وقت للاستحمام..!

فلسطين اليوم

دوماً ما يدخل الاستحمام في الروتين اليومي للكثيرين سواء في الصباح من أجل النشاط أو في المساء من أجل الاستمتاع بنوم جيد، إلا أن الكثير من الأطباء يعتقدون أن هناك وقتا مثاليا من اليوم لتنظيف جسمك، والإجماع العام هو أن الاستحمام في المساء هو الأفضل.

الطبيب العام والمستشار الطبي، أراغونا جوزيبي، أشار إلى أن الأمر كله يرجع إلى التفضيل الشخصي، لكنه يعتقد أن "الاستحمام ليلا يعد الأفضل للنظافة ولتعزيز النوم الجيد".

وقال الطبيب: "إن الاستحمام في المساء هو أفضل وسيلة للاسترخاء، ويساعد على التخفيف من التوتر الناجم عن العمل أو التمارين الرياضية، وإزالة الأوساخ من النهار للمساعدة في الحصول على نوم أفضل ليلا من خلال الشعور بالنظافة، والنعاس الذي يسببه استخدام الماء الساخن".

وأضاف جوزيبي: "يمكن لجسمك وشعرك أن يلتقطا المواد المسببة للحساسية والمهيجات والأوساخ المحمولة في الهواء، خاصة في أشهر الصيف من حبوب اللقاح والمواد الكيميائية والعرق؛ لذلك إذا ذهبت إلى السرير دون الاستحمام، فسوف تنتقل هذه الأشياء إلى سريرك".

وتابع الخبير: "إن عدم الاستحمام ليلا قد يسبب مشاكل مثل جفاف الجلد وحب الشباب".

ويمكن القول أن الاستحمام في الصباح يمكن أن يساعد في تنشيط البشرة وتحفيز خلايا الدم. يتم تنظيف البشرة من الزيوت المتراكمة خلال الليل من خلال دش الصباح، لكن طبيبة الجلد ساشا كور، ذكرت أن أي غسول للوجه يمكن أن يحل هذه المشكلة دون الاستحمام.

وأوضحت ساشا، التي تؤيد أيضا الاستحمام المسائي: "الاستحمام في المساء يزيل جميع الشوائب التي تراكمت على بشرتك طوال اليوم، الزيت والأوساخ والعرق هي الأسباب الرئيسية".

ولفتت الطبيبة إلى أنه يمكن إزالة هذه الشوائب عن طريق إجراء تنظيف عميق أثناء الاستحمام، ما يعني الذهاب إلى السرير ببشرة نظيفة ومنتعشة".