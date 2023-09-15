نصيحة لتخفيف الصداع النصفي دون أي آثار جانبية!

فلسطين اليوم

في العادة يستمر الصداع النصفي لساعات أو حتى لأيام، ويمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض غير مريحة مثل تصلب الرقبة والتعب.

ويستخدم الكثيرون مسكنات الألم والأدوية الموصوفة، والتي عادة ما تكون هي الملجأ الأول للمرضى، فقد شارك أحد الأطباء نصيحة ليس لها أي آثار جانبية على عكس الأدوية.

وكشف طبيب الألم الحاد والمزمن المعتمد من البورد، الدكتور كونال سود، عن علاج للصداع النصفي يمكنك القيام به وأنت مرتاح في منزلك.

وأوضح الطبيب في مقطع عبر اليوتيوب، كيف يمكن أن يساعد نقع قدميك في الماء على تخفيف الألم الشديد.

وقال الطبيب: "إذا كنت تعاني من الصداع النصفي، فإليك الحيلة التي ليس لها أي آثار جانبية وقد تساعدك - نقع قدميك في الماء الساخن".

وأشار إلى أن الماء الساخن يمكن أن يساعد في توسيع الأوعية الدموية في قدميك، وسحب الدم من رأسك، وعندما يتم سحب الدم بعيداً عن مكان الإصابة بالصداع النصفي، فقد يقلل ذلك من الألم الذي تعاني منه.

وأضاف الطبيب سود: "سيؤدي ذلك إلى توسيع الأوعية الدموية في قدميك، وسحب الدم، ما سيخفف الضغط على الأوعية الدموية المسببة للصداع النصفي، و بالتالي تخفيف الألم".