هل للإجهاد تأثير في ظهور قرحة المعدة؟

فلسطين اليوم

دحض أطباء الجهاز الهضمي، مؤخراً، المعلومات بشأن قدرة الإجهاد اليومي على التسبب في قرحة المعدة أو الأثني عشري.

وقال الدكتور "آرون مارتن" من "Jefferson Health" في فيلادلفيا: "ما زلت أسمع في كثير من الأحيان الناس يقولون أشياء مثل: وظيفتي مرهقة للغاية، وسوف أصاب بقرحة".

وأضاف مارتن: "لا توجد أي علاقة بين الإجهاد والقرحة، ويمكن أن تكون أعراض القرحة مختلفة، وقد تكون من دون أعراض في أحيانٍ أخرى، وعموما تظهر الأعراض على شكل ألم في وسط الجزء العلوي من البطن وأسفل عظم القص".

ومن ناحيته، أوضح الدكتور "هارموني إليسون " من "Tufts Medical Center" في بوسطن، أن السبب الأكثر انتشارا للحرقة هي بكتيريا (هيليكوباكتر بيلوري) والعقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية مثل الأيبوبروفين والنابروكسين والأسبرين.

وأكد الدكتور إليسون، أن القرح تنتشر عادة بين كبار السن، كما تؤثر العادات السيئة والأدوية أيضا في تطور القرح.

وبحسب الإحصائيات، فإن 5-10 بالمئة من سكان العالم يعانون من القرح، معظمهم يتعالجون خارج المستشفيات بالأدوية التي تكبح إفراز العصائر الحامضية.

وفي وقت سابق من عام 2022، لفتت الطبيبة الروسية، سفيتلانا سافتشينكو، إلى أن بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري يمكن أن تسبب سرطان المعدة.

وأكدت سافتشينكو، أن هذه البكتيريا موجودة في معدة أكثر من نصف سكان العالم، مع أن معظمهم لا يشعرون بأية أعراض أو أمراض في الجهاز الهضمي، أي أن هذه البكتيريا لا تسبب لديهم تقرحات أو أي تغيرات أخرى.

وأشارت الطبيبة إلى أنه في حال لم تُعالج، تبقى هذه البكتيريا في الجسم مدى الحياة، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي من التهاب المعدة المزمن وحتى قرحة المعدة والسرطان.