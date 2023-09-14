ابتعد عن هذه الأغذية إذا كنت تُعاني من صداع نصفي

فلسطين اليوم

قالت الدكتورة "أولغا بويكو" رئيسة قسم الأعصاب بالمركز الفيدرالي للدماغ والتقنية العصبية: إن الأفوكادو والجبن والشوكولاتة يمكن أن تفاقم نوبات الصداع النصفي.

وأضافت الطبية: "لا ينصح من يعاني من الصداع النصفي بتناول المنتجات المحتوية على (التيرامين)".

وتابعت: "هذه المنتجات تشمل الشوكولاتة، والمكسرات، والأفوكادو، وأنواع الجبن الصلبة، لأنها يمكن أن تزيد من شدة الحالة وتفاقمها".

ومن جانبها، أشارت الدكتورة "مارينا تروبيتسينا"، إلى أن أحد الأسباب الرئيسية للصداع، هي الإجهاد، والارهاق، والتغيرات المفاجئة في درجة الحرارة.