فوائد تناول "الكركم" في علاج المعدة

فلسطين اليوم

توصل العديد من العلماء التايلانديين من كلية الطب بجامعة شولالونغكورن، أن الكركم فعال في علاج أمراض المعدة، مثل الدواء التقليدي لتقليل حموضة المعدة - أوميبرازول.

وقالت مجلة "BMJ Evidence-Based Medicine": "إن الباحثين في تايلاند درسوا تأثير مركب نباتي موجود في الكركم على 206 مريضا تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عاما، يعانون من عسر الهضم المتكرر (عسر الهضم الوظيفي) لسبب غير معروف".

وخلال دراستهم، قسم الباحثون المرضى إلى ثلاث مجموعات؛ ضمت المجموعة الأولى 69 مريضا، طلب منهم تناول (كبسولتين كبيرتين تحتويان على 250 مليغرام من الكركمين) أربع مرات في اليوم وكبسولة واحدة مع دواء وهمي.

كما ضمت المجموعة الثانية 68 مريضا طلب منهم تناول دواء أوميبرازول (كبسولة واحدة 20 مليغرام) في اليوم، وكبسولتين مع الدواء الوهمي أربع مرات ايضا، فيما ضمت المجموعة الثالثة 69 مريضا، طلب منهم تناول الكركم والأوميبرازول.

وبحسب العلماء، فإنه بعد انتهاء فترة الاختبار، توصل الباحثون إلى استنتاج مفاده أن معدل انخفاض شدة الأعراض كانت متطابقة تقريبا بين جميع المشاركين، وأن مستوى الألم بعد 28 يوم انخفض بمقدار -4.83، -5.46، -6.22 بين المرضى في المجموعات الثلاث على التوالي.

وقال الباحثون: "وبالنسبة للأعراض الأخرى، كانت هذه المعدلات -2.22، -2.32، و-2.31".

كما أشار العلماء أنه بعد 56 يوما، انخفض مستوى الألم بمقدار -7.19 و-8.07 و-8.85، وللأعراض الأخرى -4.09 و-4.12 و-3.71 على التوالي.