فلسطين اليوم

سعر ومواصفات ايفون 15 برو ماكس iPhone 15 Pro Max، أسدلت شركة آبل العالمية الستار عن هاتفها الجديد ايفون 15 برو ماكس iPhone 15 Pro Max، ذو المواصفات العالية جداً والذي ينافس أجهزة الشركات الأخرى، إذ يبحث جمهور "التفاحة"- كناية عن محبي الآيفون- عن سعر ومواصفات ايفون 15 برو ماكس iPhone 15 Pro Max، الذي سنرفقه الآن للجمهور المتابع وفق هذه المقالة.

سعر ومواصفات ايفون 15 برو ماكس iPhone 15 Pro Max

سعر ومواصفات ايفون 15 برو ماكس iPhone 15 Pro Max، تحرص "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على نشر كل ما يهم جمهورها حول العالم، إذ ترفق الآن للمتابعين والمهتمين سعر ومواصفات ايفون 15 برو ماكس iPhone 15 Pro Max، الذي يعتبر أحدث إصدارات شركة آبل الأمريكية العالمية، إذ إن الإصدارات السابقة من هاتف ايفون حازت على حب الناس، ولقيت نجاحاً باهراً وبات الايفون وجهة الملايين من عشاق التكنولوجيا حول العالم.

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سعر ومواصفات ايفون 15 برو ماكس iPhone 15 Pro Max

سعر ومواصفات ايفون 15 برو ماكس iPhone 15 Pro Max، يأتي هاتف ايفون 15 برو ماكس بشاشة أوليد 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز مع حواف شاشة قليلة جدا كما يمتلك الهاتف كاميرا خلفية رائدة مع أفضل زوم من شركة أبل حتى الأن ويدعم الهاتف تقنية الـ Face ID للتعرف على الوجه مع الاهتمام بالأداء فيأتي الهاتف بمعالج قوي A17 Pro وذاكرة تخزين تبدأ من 256 جيجا.

سعر ومواصفات ايفون 15 برو ماكس iPhone 15 Pro Max

سعر ومواصفات ايفون 15 برو ماكس iPhone 15 Pro Max، مواصفات هاتف iPhone 15 Pro Max: -

يدعم الهاتف خاصية الدفع اللاتلامسي الـ NFC.

يدعم الهاتف شريحة إتصال من نوع Nano Sim وشريحة إتصال من نوع eSim أو شريحتين اتصال.

يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G .

الخامات المستخدمة في الهاتف تأتي من الزجاج مع إطار من معدن التيتانيوم.

وزن 221 جرام مع ابعاد 159.9×76.7×8.3 ملم.

يأتي الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة الـ IP68 المقاوم للماء حتى 6 متر لمدة نصف ساعة.

الشاشة تأتي بشكل Dynamic Island في منتصف الشاشة وتأتي من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بمساحة 6.7 إنش بدقة 1290×2796 بكسل مع معدل كثافة بكسلات بمعدل 460 بكسل لكل إنش مع توافق الشاشة بالكامل لخاصية الـ Always On Display بالإضافة إلى معدل التحديث الـ 120Hz مع خاصية الـ HDR10 ودولبي فيجن مع حواف قليلة جدا مع طبقة حماية على الشاشة من نوع Ceramic Shield glass مع سطوع يصل الي 2000 شمعة.

يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي : -

– الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت.

– الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت.

– الإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 1 تيرا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت.

– لا يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق تركيب كارت ميموري كما هو معتاد من ابل.

يأتي بمعالج من شركة أبل من نوع A17 Pro بتكنولوجيا الـ 3 نانو مع معالج رسومي Apple GPU 6-core graphics فهو يأتي للمرة الأولى هذا العام ويقدم أداء مميز كما هو معتاد من أبل.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9 وتدعم الاوتوفوكس، كما يوجد عدسة ثانية للـ Face ID والعزل.

الكاميرا الخلفية تأتي ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية وتدعم المثبت البصري الـ OIS أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.8 وهي الكاميرا الخاصة بالزوم الحقيقي 5X وتدعم المثبت البصري الـ OIS أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع كما يوجد سنسور TOF 3D لعمل العزل والبورتريه بالإضافة إلى فلاش من نوع ليد.

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بمعدل التقاط 24 و25 و30 و60 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 25 و30 و60 و120 إطار في الثانية الواحدة.

يدعم ميكرفون اضافي لعزل الضوضاء .

الواي فاي يأتي بترددات الـ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e كما يدعم الـ Dual-band, hotspot.

البلوتوث يأتي بإصدار 5.3 مع دعمه لخاصيتي الـ A2DP, LE.

يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS .

وسائل الأمان والحماية: يدعم الهاتف بصمة الوجه كما يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب والضغط الجوي.

السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو لتحصل على صوت ممتاز.

منفذ الـ USB يأتي من النوع الجديد حيث يأتي من نوع الـ Type C 3.0.

البطارية تأتي بسعة 4852 مللي أمبير (لم يتم التأكد) كما تدعم الشحن السريع بقوة 20 واط والشحن اللاسلكي الـ MagSafe بقوة 15 واط والشحن اللاسلكي مع شواحن الـ Qi العادية بقوة 7.5 واط.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل iOS 17.

يتوفر الهاتف باللون التيتانيوم والتيتانيوم الأسود والتيتانيوم الأسود والتيتانيوم الأبيض.