فلسطين اليوم

سعر ومواصفات ايفون 15 الجديد في غزة بالشيكل، خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس، كشفت شركة آبل الأمريكية العالمية عن جهازها الخلوي الجديد ايفون 15 بألوانه وسعره ومواصفاته، إضافة إلى المميزات الجديدة التي طرأت عليه مقارنة بالأجهزة السابقة من ذات المنتج، ما دفع عشاق آيفون للبحث عن مواصفات ومميزات وسعر آيفون 15 الجديد، وهنا نرفق لكم، سعر ومواصفات ايفون 15 الجديد في غزة بالشيكل.

سعر ومواصفات ايفون 15 الجديد في غزة بالشيكل

سعر ومواصفات ايفون 15 الجديد في غزة بالشيكل، يهتم الملايين في العالم بأجهزة آبل الخلوية، آيفون، لاسيما مع مواصفاته ومميزاته الخيالية التي تجعله يتصدر الأجهزة حول العالم مقارنة بالشركات الأخرى المنافسة للمنتجات من ذات النوع، وهنا ترفق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر ومواصفات ايفون 15 الجديد في غزة بالشيكل، لاسيما وأن أهالي غزة أيضا مهتمون باقتناء جهاز آيفون لاسيما آيفون 15 الجديد ذو المواصفات الخيالية.

سعر ومواصفات ايفون 15 الجديد في غزة بالشيكل

سعر ومواصفات ايفون 15 الجديد في غزة بالشيكل، كشفت "آبل" النقاب عن جيل جديد من هواتفها الذكية حين قدّمت "آيفون 15" بـ 4 فئات خلال مؤتمرها السنوي الذي أقيم على مسرح "ستيف جوبز" بمقر الشركة في كاليفورنيا الأميركية أمس الثلاثاء 12 سبتمبر/أيلول 2023، وجاء "آيفون 15" بـ 4 فئات؛ هي "آيفون 15″، و"آيفون 15 بلس"، و"آيفون 15 برو"، إلى جانب "آيفون 15 برو ماكس" ذي الشاشة الأكبر، سعر ومواصفات ايفون 15 الجديد في غزة بالشيكل.

سعر ومواصفات ايفون 15 الجديد في غزة بالشيكل

سعر ومواصفات ايفون 15 الجديد في غزة بالشيكل، من المفترض أن يبدأ سعر آيفون 15 وآيفون 15 بلس بنفس سعر العام الماضي، 799 دولارًا و899 دولارًا على التوالي، ومع ذلك، قد تكون هناك زيادة تتراوح بين 100 إلى 200 دولار في أسعار طرازات آيفون 15 برو.

سعر ومواصفات ايفون 15 الجديد في غزة بالشيكل

سعر ومواصفات ايفون 15 الجديد في غزة بالشيكل، وتقول الشائعات أن سعر آيفون 15 برو سيبدأ بسعر 1099 دولارًا، أي أكثر بـ 100 دولار مما تم إطلاقه آيفون 14 برو العام الماضي، وبعد ذلك، يمكن أن يصل سعر آيفون 14 برو ماكس إلى 1199 دولارًا، أو قد تكون هناك زيادة أخرى في السعر قدرها 200 دولار، وفقًا لبعض الشائعات، ما يعني أن سعره سيصل لأكثر من 5000 شيكل في غزة.