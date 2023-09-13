هل يمكن علاج الصداع دون تناول أدوية؟ طبيب يوضح

فلسطين اليوم

يعتبر صداع التوتر أكثر أنواع الصداع انتشارا، فما سببه وكيف يمكن التخلص منه من دون أدوية.

ووفقا للطبيب 80 بالمئة من حالات الصداع هي صداع التوترTension headache، الذي ينتشر في الجزء الأسفل من الرأس والرقبة والعينين ومجموعة من عضلات الجسم.

ويقول الدكتور سيرغي أغابكين: "السبب الرئيسي لصداع التوتر هو حالة خاصة في الدماغ، عندما يبدأ بإرسال إشارات تم تجاهلها سابقا من فروة الرأس، من الرقبة".

وتساعد ممارسة التمارين الرياضية في التخلص من صداع التوتر. وأحد هذه التمارين مثلا هو على الشخص أن يقف ويباعد قدميه مسافة تعادل عرض الكتفين وبعد ذلك يجب أن يتصور أنه جالس على كرسي والزاوية بين الفخذين والساقين تعادل 90 درجة، وذراعيه ممدودة أمامه.

وهناك صداع يرتبط بالرقبة، يمكن أحيانا أن يتزامن مع صداع التوتر. وفي هذه الحالة يساعد تمرين تقلص (انكماش) الرقبة الذي يكون على الشكل التالي: وضعية الرأس مستقيمة والشخص ينظر إلى الأمام، بعد ذلك يميله إلى الخلف قدر ما يمكن ويبقى في هذه الحالة 3-5 ثواني ومن ثم يعود إلى وضعية البداية. ويجب تنفيذ هذا التمرين 10-15 مرة.