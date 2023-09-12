الكشف عن تطوير أدوية تكبح شيخوخة الخلايا..!

فلسطين اليوم

كشفت الخدمة الصحفية لمعهد دراسة الشيخوخة التابع لجامعة "بيروغوف" العلمية الحكومية الروسية، مؤخراً، عن أن الباحثين الروس ابتكروا مشتقات من عقارين يتمتعان بتوافر بيولوجي عال.

وبحسب العلماء، فمن المفترض أن يسمح هذا الأمر باستخدامهما بنسب تركيز أقل بكثير.

وتوصل العلماء في معهد دراسة الشيخوخة التابع للجامعة الوطنية الروسية للبحوث الطبية على مركبات تمنع شيخوخة الخلايا.

ومن جانبها، قالت الخدمة الصحفية لوزارة التعليم والعلوم الروسية: "إن مشتقات الأدوية مثل البربارين واليوروليثين تساعد في مكافحة الشيخوخة".

وأضافت الخدمة الصحفية: "قام العلماء من جامعة "بيروغوف" القومية الروسية للبحوث الطبية بالتعاون مع علماء الكيمياء من جامعة موسكو الحكومية بتخليق مشتقات البربارين ذات التوافر البيولوجي العالي، بالإضافة إلى متغير ذي النشاط المتزايد لمضادات الأكسدة".

وتابعت بقولها: "تم الإثبات أن كلا المشتقين يقللان من عدد خلايا الشيخوخة، وكذلك يمنعان تكوين النمط الظاهري الإفرازي في هذه الخلايا، مع العلم أن خلايا الشيخوخة تفرز العديد من العوامل المختلفة، بما في ذلك السيتوكينات والكيوكيمينات والبروتياز وغيرها من العوامل التي يحتمل أن تكون خطرة على جسم الإنسان.

وأردفت الخدمة الصحفية: "عند ذلك تم إحراز أعلى النتائج في حال وجود نسب التركيز في المشتقات على مستوى أقل بـ10-15 مرة من استخدام البربارين غير المعدل".

ومن ناحيته، أوضح رئيس مختبر الآليات الخلوية للشيخوخة، كونستانتين ليامزاييف أن الهدف الرئيسي للدراسة هو اختيار المركبات الأكثر فعالية من مشتقات البربارين واليوروليثين، وتدقيق آليات عملها، وإثبات سلامتها على مستوى مزارع الخلايا وفي النماذج الحيوانية، وستكون الخطوة التالية هي التجارب على الحيوانات.

وقال ليمازايف: "إن شيخوخة الخلايا تشكل مشكلة كبيرة في العلاج الكيميائي للسرطان، لذلك سنبدأ بالتجارب على الفئران، ومحاكاة العلاج الكيميائي بالدوكسوروبيسين أو السيسبلاتين. وسنراقب قدرتها على البقاء، وحالة الأنسجة والأعضاء، وعدد الخلايا التي تظهر عليها علامات الشيخوخة".

ويُشار إلى أنه وبناءً على المركبات التي تم الحصول عليها يخطط العلماء لتطوير واقيات الجراثيم (Geroprotectors )، وهي مجموعة من المواد التي اكتشفت فيها القدرة على إطالة عمر الحيوانات، كما يكون لـ Geroprotectors تأثير إيجابي على نوعية الحياة، بما في ذلك زيادة مدتها، وزيادة مقاومة الإجهاد، وتقليل معدل تطور الشيخوخة المرتبطة بالعمر.