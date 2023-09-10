الكشف عن طريقة لمعرفة تأثير زيادة الملح في الجسم

فلسطين اليوم

إن استهلاك كمية من الملح أكثر من المعتادة، قد يلحق الضرر بالصحة ويسبب الوذمة وضيق التنفس وحتى تغيرات معرفية.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإنه يجب ألا تزيد كمية ملح الطعام التي يستهلكها الإنسان في اليوم عن 5 غرامات؛ إلا أنه في الواقع غالبا ما يستهلك البعض ضعف هذه الكمية وأكثر.

ويرى الخبراء بقولهم: "يؤدي استهلاك الشخص كمية أكبر من الملح، إلى زيادة التركيز الأسموزي في الدم، ما يسبب احتفاظ الجسم بالمياه".

وأوضح الخبراء، أنه نتيجة لذلك يبدأ الشخص بشرب الماء بكثرة، ولكنه لا يرتوي، وتبقى السوائل الزائدة في الجسم، ما يؤدي إلى انتفاخ الأوعية الدموية الشريانية والوريدية والشعور بالصداع الوعائي.

وبينوا أنه بالإضافة إلى ذلك يزداد النبض ويرتفع مستوى ضغط الدم أيضا.

ويقول الدكتور سيرغي أغابكين: "لإثبات أن الملح عامل يسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم ومختلف أمراض القلب والأوعية الدموية، يجب الامتناع نهائيا عن استهلاك الملح مدة ثلاثة أيام، يجب خلالها تسجيل تغير مستوى ضغط الدم ومحيط الخصر والوركين، وأي تغيرات أخرى".

وبحسب الخبراء، فالمثير في الأمر أن هناك نسبة صغيرة من الأشخاص الذين لا يتأثرون بهذا التغيير الغذائي، وهناك من يؤدي امتناعه عن استهلاك الملح، على العكس من ذلك، إلى ارتفاع ضغط الدم.

ويقول الأطباء: "إذا لاحظ الشخص أن مستوى ضغط الدم ينخفض والتورم يختفي، فمن المنطقي أن يحد من استهلاك الملح".