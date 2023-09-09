تناول مسكنات الألم الشائعة مع حبوب منع الحمل يزيد خطر الإصابة بالجلطات

فلسطين اليوم- وكالات

أظهرت دراسة جديدة، أن النساء اللاتي يتناولن حبوب منع الحمل، ويتناولن الإيبوبروفين، يكن معرضات لخطر الإصابة بجلطة دموية قاتلة، حيث درس العلماء أكثر من مليوني امرأة ووجدوا أن أولئك الذين تناولوا حبوب منع الحمل المركبة كانوا الأكثر عرضة لمواجهة الحالات الطارئة.

ويؤكد الباحثون الدنماركيون أنه على الرغم من أن خطر الإصابة بجلطة دموية لا يزال منخفض، إلا أنه يجب على النساء أن يدركن الخطر المحتمل، حيث تشكل جلطات الدم خطراً لأنها يمكن أن تستقر في الرئتين مسببة مشاكل في التنفس وتشكل خطراً على القلب، وأظهرت الدراسة أن أولئك الذين يتناولون حبوب منع الحمل مثل "ياسمين" أو "لوسيت" كانوا الأكثر عرضة للخطر.

تناول حبوب منع الحمل مع مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية يعرض النساء للإصابة بالجلطات

ووفقاً للدراسة، فإن النساء اللاتي يتناولن حبوب منع الحمل الأخرى أو يستخدمن الغرسات وغيرها كن أقل عرضة لتجربة هذا الحدث، وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة "أماني ميدي": "يجب نصح النساء اللاتي يحتجن إلى وسائل منع الحمل الهرمونية مع الاستخدام المنتظم لمضادات الالتهاب وفقاً لذلك".

بحث العلماء في جامعة كوبنهاغن في السجلات الطبية للنساء الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 49 عاماً على مدى 21 عام، وقد تم نشر النتائج في المجلة الطبية البريطانية، واكتشف الباحثون أن النساء اللاتي يتناولن مضادات الالتهاب، المعروفة باسم مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، أثناء تناول حبوب منع الحمل كن أكثر عرضة بنسبة 1.5 مرة للإصابة بجلطة دموية، مقارنة بأولئك الذين لم يستخدموا وسائل منع الحمل الهرمونية.

تحذير من تناول المسكنات مع حبوب منع الحمل

وقال الدكتور "إيان موسغريف" من جامعة أديليد، أن الدراسة تثير "قلقاً غير مبرر" لأن خطر التخثر منخفض، لكنه أضاف أن هناك "أدلة جيدة" على أن النساء اللاتي يستخدمن وسائل منع الحمل الهرمونية والمعرضات بشكل كبير لخطر الإصابة بأحداث التخثر لديهن خطر متزايد، وتم تحديد "ديكلوفيناك" على أنه الدواء المضاد للالتهابات الذي من المرجح أن يؤدي إلى حدوث التخثر، مقارنة بالإيبوبروفين والنابروكسين، حسبما ذكرت صحيفة ذا صن.