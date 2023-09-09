لا تضعوا هذه الأطعمة والخضروات في الثلاجة

فلسطين اليوم- وكالات

نشر موقع "برس سانتي" الفرنسي تقريرًا استعرض فيه بعض الأطعمة التي تحفظ بشكل أفضل في درجة حرارة الغرفة وليس الثلاجة.

وقال الموقع، إن هناك اعتقادا شائعا بضرورة تخزين جميع الأطعمة والخضروات في الثلاجة لضمان نضجها وإطالة مدة صلاحيتها. ومع ذلك؛ فإن هناك بعض الأطعمة التي تحافظ على قوامها عند تخزينها في درجة حرارة الغرفة.

الموز: الفاكهة الاستوائية التي تفضل الحرارة

لماذا لا يبرد الموز؟

يعتبر الموز من الفواكه الاستوائية التي تحتاج للحرارة، وينضج بشكل أفضل في درجة حرارة الغرف؛ لسببين رئيسيين: تساعد درجات الحرارة الأكثر دفئًا في عملية النضج، لا سيما إذا كان الموز لا يزال أخضر. علاوة على ذلك؛ يساعد الضوء والهواء المحيط في إبطاء عملية تحلل الموز.

كيف يخزَّن الموز؟

أوضح الموقع أنه من الأفضل تخزين الموز في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. ويمكنك تعليقه على رف الموز أو وضعه على طاولة المطبخ.

القهوة: تحافظ على نكهتها خارج الثلاجة

لماذا لا تبرد القهوة؟

وأشار الموقع إلى أن القهوة، سواء كانت حبة كاملة أو مطحونة، تفقد مذاقها ورائحتها بسرعة عند تخزينها في الثلاجة. بالإضافة إلى ذلك، تميل القهوة إلى امتصاص الروائح من الأطعمة الأخرى في الثلاجة، ما قد يتسبب في تغير طعمها.

كيف تخزن القهوة؟

للحفاظ على جودة ورائحة القهوة، يوصى بتخزينها في وعاء محكم الغلق، بعيدًا عن الضوء والحرارة والرطوبة.

الطماطم: حافظ على قوامها اللذيذ عن طريق تجنب البرد

لماذا لا تبرد الطماطم؟

تعتبر الطماطم حساسة لدرجات الحرارة المنخفضة التي تتسبب في تغير قوامها وطعمها.

كيف تُخزن الطماطم؟

للاحتفاظ بقوام الطماطم ونكهتها اللذيذة، من الأفضل وضعها على طاولة المطبخ في سلة فواكه بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

العسل: ضعه في مكان غير بارد

لماذا لا يبرد العسل؟

أفاد الموقع بأن العسل يميل إلى التبلور والتصلب عند تخزينه في الثلاجة؛ حيث تتسارع هذه العملية بسبب البرودة مما يجعل تناول العسل غير ممتع.

كيف يُخزن العسل؟

من الأفضل تخزين العسل في عبوته الأصلية في مكان بارد ومظلم في المخزن، ويجب التأكد من إغلاق الغطاء بإحكام لمنع العسل من امتصاص الروائح من الأطعمة الأخرى.

الأعشاب الطازجة: تحافظ على نكهتها ونضارتها خارج الثلاجة

لماذا ينبغي تجنب وضع الأعشاب الطازجة في الثلاجة؟

وبين الموقع أنه يمكن للثلاجة أن تتسبب في اختفاء نكهة الأعشاب الطازجة، مثل الريحان وإكليل الجبل والزعتر، وتجففها. بالإضافة إلى ذلك، تعد الأعشاب الطازجة حساسة للرطوبة، والتي يمكن أن تتسبب في تعفّنها.

كيف تخزن الأعشاب الطازجة؟

لتخزين الأعشاب الطازجة، توضع في كوب صغير، بحيث تكون الساق لأسفل، مع القليل من الماء بدرجة حرارة الغرفة. وتُخزن على منضدة المطبخ، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. ويمكن أيضًا لف الأعشاب في منشفة ورقية مبللة قليلًا وتخزينها في كيس بلاستيكي مفتوح.

الخبز: تجنب الجفاف بإبقائه خارج الثلاجة

لماذا لا يبرد الخبز؟

بحسب الموقع؛ يجف الخبز ويتصلب عند تخزينه في الثلاجة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لدرجات الحرارة المنخفضة تسريع عملية التبخير، مما يجعل مذاقه غير لذيذ.

كيف يخزن الخبز؟

من الأفضل تخزين الخبز في مكان بارد وجاف، مثل حجرة المؤن. يمكنك استخدام صندوق خبز أو كيس من القماش لحمايته من الضوء والرطوبة.

الزيوت: تحافظ على سيولتها عن طريق تجنب وضعها في الثلاجة

لماذا لا تبرد الزيوت؟

تميل الخضراوات والزيتون وجوز الهند وزيوت الطهي الأخرى إلى التجمد عند تخزينها في الثلاجة. هذا يمكن أن يجعلها أكثر صعوبة في الاستخدام ويتسبب في تغير مذاقها.

كيف تخزن الزيوت؟

من الأفضل تخزين الزيوت على رف مظلم وبارد في المخزن، في زجاجات أو حاويات محكمة الإغلاق. لذلك، تأكد من إغلاق الأغطية بإحكام لمنع أكسدة الزيوت وفسادها.

الشمام والبطيخ: يحافظان على مذاقهما الحلو بعيدًا عن الثلاجة

لماذا ينبغي تجنب تبريد الشمام والبطيخ؟

لفت الموقع إلى أن الشمام والبطيخ من الفواكه التي يفضل تخزينها في درجة حرارة الغرفة؛ حيث يمكن أن تغير درجات الحرارة المنخفضة في الثلاجة ملمسها وطعمها، ما يجعلها أقل لذة.

كيف بخزن الشمام والبطيخ؟

من الأفضل تخزين البطيخ الكامل والبطيخ على طاولة المطبخ بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. وبمجرد تقطيعها، يمكنك تخزينها في الثلاجة لإبقائها طازجة.

الأفوكادو: يُحفظ خارج الثلاجة

لماذا ينبغي عدم وضع الأفوكادو في الثلاجة؟

لا يمكن لحبات الأفوكادو أن تنضج بشكل كاف عند وضعها في الثلاجة، حيث تبطئ درجات الحرارة المنخفضة عملية نضجها.

كيف تحفظ الأفوكادو؟

من الأفضل تخزين الأفوكادو على طاولة المطبخ، في درجة حرارة الغرفة، حتى تصل إلى درجة النضج المطلوبة. بمجرد أن تنضج، يمكنك تخزينها في الثلاجة لإطالة مدة صلاحيتها.

البصل والبطاطس: تحافظ على قوامها بعيدًا عن الثلاجة

لماذا ينبغي عدم تبريد البصل والبطاطس؟

يُفضل تخزين البصل والبطاطس في درجة حرارة الغرفة، ويمكن أن تغير برودة الثلاجة قوامها، ما يجعل البصل والبطاطا أقل قرمشة. بالإضافة إلى ذلك؛ ينبعث من البصل والبطاطا غازات يمكن أن تسرع من تلفها عند تخزينها معًا.

كيف يُخزن البصل والبطاطا؟

من الأفضل تخزين البصل والبطاطا بشكل منفصل، في سلال أو أكياس من القماش، في مكان بارد وجاف في المخزن وتجنّب تخزينها بالقرب من بعضها البعض لمنع تلفها وتعفنها.

وخلص الموقع إلى أنه من المهم معرفة الأطعمة والخضروات التي يُفضل تخزينها خارج الثلاجة لتجنب تلفها والحفاظ على جودتها.