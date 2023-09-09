الفوائد الصحية للبلح الأصفر

فلسطين اليوم

يتمتع البلح الأصفر بالعديد من الفوائد الصحية للجسم من خلال احتوائه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة.

ونحرص دوما في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كل ما هو صحي لمتابعينا الكرام الذين يبحثون عن هذه الفوائد العظيمة للجسم.

وهناك العديد من الفوائد للبلح الأصفر، ومن هذه الفوائد ما يلي:

فوائد البلح الأصفر

تنظيم ضغط الدم:

يعمل على تقليل مستويات الدهون الثلاثية وتنظيم مستويات الكوليسترول ومقاومة الإجهاد التأكسدي، مما يحميك من الإصابة بالسكتات القلبية المفاجئة وأمراض القلب.

كما يعمل على الحفاظ على الدماغ من خلال حماية حجيرات الدماغ وتنشيط وظائفها، مما يساعد في الوقاية من مرض الزهايمر.

تسهيل الولادة

إن تناول البلح الأصفر يسهل من عملية ولادة المرأة الحامل، لذلك يفضل تناوله في الشهور الثلاثة الأخيرة قبل الولادة.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

حيث يعمل على الحماية من حدوث الإمساك لما فيه من ألياف غذائية تلين الأمعاء، كما يعمل على التقليل من تطور سرطان القولون والمستقيم، وتعزيز صحة القولون بشكل عام.

تعزيز صحة القلب والدماغ

من فوائد البلح الأصفر تعزيز صحة القلب والدماغ بشكل كبير.

تقوية العظام والعضلات

يفيد البلح الأصفر في تقوية العضلات وتنشيطها خاصة لممارسي رياضة بناء الأجسام.

كما يعمل على الحفاظ على صحة عظامك ومنع الأمراض المرتبطة بها، مثل: هشاشة العظام.

المساهمة في توازن السوائل بالجسم وتنظيم عمل العضلات، نظرًا لاحتوائه على كميات كبيرة من البوتاسيوم، ويعمل على تحسين صحة الشعر والجلد.

فوائد البلح للشعر والجلد:

تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، مما قد يعزز نمو الشعر ويمنع تساقطه.

ترميم الجلد وتعزيز مرونته، وتأخير التجاعيد التي تظهر على البشرة، وعلامات التقدم في السن، ومحاربة مشاكل الجلد الأخرى، مثل: الحكة، أو الطفح الجلدي.

تقوية الجسم وإمداده بالعناصر الغذائية

فوائد أخرى للبلح الأصفر: