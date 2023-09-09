عادات تُفاقم مرض السكري.. ما هي؟

فلسطين اليوم

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر، أن رفض المرضى لتقلي علاج السكري يشكل خطرًا كبيرًا.

وبحسب الدكتور موافي، تتسبب مضاعفات مرض السكري في تلف العديد من الأعضاء مثل المخ، والقلب، والكبد، والكلى، والأطراف، والأمعاء، والعين.

وقال الدكتور: "إن مرض السكري خطير بسبب تأثيره على الشرايين المرتبطة بجميع أجزاء الجسم".

وأوضح موافي أن الضغط والتدخين تعد من أكثر العوامل التي تؤثر على الشرايين بعد السكري.

ودعا أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب "قصر العيني"، لتطبيق عقوبات على المرضى الذين يرفضون علاج السكري.

وأضاف الدكتور: " سبب ارتفاع الضغط بسبب السكري لا يزال غير معروف حتى الآن، محذراً من استمرار التدخين في هذه الحالة المرضية".

ولفت الطبيب إلى أن ثلث المرضى الذين يعانون من السكري لا تظهر عليهم أي أعراض.