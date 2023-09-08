هل هناك علاقة بين الإجهاد والوزن الزائد؟

فلسطين اليوم

في العادة ما يؤثر الإجهاد المتراكم سلبا ليس فقط في فقدان الوزن، بل وفي زيادة الوزن أيضا.

وكشفت الدكتورة أخصائية علم الوراثة النفسي، ناتاليا أوخانوفا، إلى أن وزن الجسم يزداد بسبب التوتر العصبي المزمن من أجل الحماية الذاتية.

وقالت الدكتورة: "يوصي الأطباء في هذه الحالة بضرورة استشارة طبيب نفساني أو معالج نفساني من أجل تشخيص أسباب التوتر النفسي وتغير الموقف تجاه الذات وتجاه المواقف الناشئة وكذلك لتشكيل آليات دفاعية جديدة أكثر ملائمة للحالة".

وأضافت أوخانوفا: "غالبا ما يزداد وزن الشخص بسبب مشكلات نفسية مثل الشعور بعدم الأهمية والشعور بالضعف وعدم القدرة على الاحتماء ورهاب العلاقة الحميمة".

وأشارت الطبيبة إلى أنه للحفاظ على رشاقة الجسم أو التخلص من الوزن الزائد يجب اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة واتباع نظام نوم ثابت. فإذا كان الشخص يهمل الراحة الجيدة ستحدث اضطرابات في الجسم تؤدي إلى زيادة الوزن.