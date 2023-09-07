راصد جوي فلسطيني: موجة الحر تبلغ ذروتها غدًا الجمعة

فلسطين اليوم

توقع الراصد الجوي الفلسطيني ليث العلامي، اليوم الخميس، ان الموجة الحارة التي تتعرض لها الأراضي الفلسطينية وبدأت، امس الأربعاء، تبلغ ذروتها غداً الجمعة.

وقال العلامي في تصريح صحفي: إن "هذه الموجة تقترب درجات الحرارة فيها، غدًا، من الأربعين في عدة مناطق خاصة في السهول والنقب والأودية وتتجاوزها بالأغوار".

وأضاف أن موجة الحر تتراجع بشكل دراماتيكي خلال بداية الأسبوع المُقبل.

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