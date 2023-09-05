موجة حر جديدة تضرب فلسطين الأسبوع الجاري.. فما نصيب قطاع غزة منها؟

فلسطين اليوم

تحدث الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الثلاثاء5/9/2023م، عن تفاصيل الموجة الهوائية الحارة المتوقع أن تضرب فلسطين نهاية الأسبوع الجاري.

وقال العلامي :" إن الموجة الهوائية سيبدأ اندفاعها نحو فلسطين ابتداء من يوم غدٍ الأربعاء حيث ستشهد درجات الحرارة ارتفاعاً في معدلاتها الصيفية وصولا لدرجات حرارة قد تتجاوز حدود الـ 40 في بعض المناطق الفلسطينية مع ذروة الموجة يومي الجمعة والسبت".

وبين خلال حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع عن معدلها الطبيعي من يوم غدٍ الأربعاء بحدود 4-6درجات في غالبية المناطق والمدن الفلسطينية، ويومي الجمعة والسبت سترتفع بحدود 8-10، مشيراً إلى أن الموجة الهوائية القادمة سيغلب عليها ارتفاع لدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة منخفضة، بخلاف الموجات الهوائية الحارة السابقة طوال فصل الصيف التي جاءت فيها درجات الحرارة والرطوبة مرتفعة.

كما أشار الراصد العلامي إلى أن الموجة الهوائية الحارة مصدرها منقسم ما بين منطقة شبه الجزيرة العربية يومي الأربعاء والخميس، ومنطقة شمال سيناء وشمال أفريقيا يومي الجمعة والسبت، مبيناً أن الرياح المرافقة للموجة الهوائية الحارة ستكون رياح هوائية شديدة الحرارة وأقرب إلى أن تكون جافة.

وبشأن درجات الحرارة المتوقعة في قطاع غزة، أكد الراصد الجوي أن درجات الحرارة في المناطق الساحلية وقطاع غزة ستتراوح ما بين الـ34- 37درجة مئوية، أما مناطق الضفة ما بين الـ 36-39درجة.

وأوضح أن الموجة تبدأ في الانحسار من مساء السبت حتى صباح الأحد، سيصاحب انحسارها عودة للأجواء الصيفية الطبيعية وتكون فيها درجات حرارة وفق معدلها السنوي.