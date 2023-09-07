مرفق الرابط.. موعد التسجيل لقرض الزواج الحسن في غزة

فلسطين اليوم

أعلن رئيس صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع للهيئة العامة للشباب والثقافة أحمد محيسن، اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023، عن بدء التسجيل للاستفادة من الدورة الجديدة لبرنامج القرض الحسن للزواج سبتمبر 2023.

وبيّن محيسن في بيان صحفي، أنّ الدورة الحالية من البرنامج تستهدف الشباب المقبلين على الزواج ضمن الفئة العمرية من 22 إلى 35 عامًا، موضحاً أن التسجيل سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 10/9/2023 ويستمر حتى مساء يوم الخميس الموافق 14/9/2023.

للتسجيل للقرض الحسن للزواج اضغط هنا

وأشار إلى أن التسجيل للاستفادة من القرض سيتم إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق عبر بوابة الخدمات الإلكترونية على الرابط التالي: www.pysf.ps.

ونوه إلى أنه سيتم اختيار المستفيدين من القرض من خلال إجراء قرعة علنية مباشرة تأكيدًا على مبدأ النزاهة والشفافية، وسيتم تقديم مبلغ بقيمة 2000 دولارٍ لكل مستفيد على أن يتم سدادها بنظام التقسيط الميسر بواقع 50 دولاراً شهريًا.

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