فلسطين اليوم

رابط التسجيل لمشروع القرض الحسن للزواج في غزة، يبحث الشباب الفلسطيني الآن عن، رابط التسجيل لمشروع القرض الحسن للزواج في غزة، إذ إن أي خطوة تخطوها المؤسسات سواء الحكومية أو الأهلية أو القطاع الخاص، لمساعدة شباب قطاع غزة سواء في العمل أو الزواج عبر اقراضهم أمولاً بتسهيلات كبيرة تلقى اقبالا كبيراً في ظل الوضع المعيشي السيء الذي يُصاحبهم من أكثر من عقد ونصف من الزمن.

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رابط التسجيل لمشروع القرض الحسن للزواج في غزة، الشباب الفلسطيني في قطاع غزة يسارع الآن في التسجيل للقرض الحسن، وذلك بعدما أعلن صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع للهيئة العامة للشباب والثقافة، اليوم عن بدء التسجيل للاستفادة من الدورة الجديدة لبرنامج القرض الحسن للزواج سبتمبر 2023، ما دفع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لنشر، رابط التسجيل لمشروع القرض الحسن للزواج في غزة.

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رابط التسجيل لمشروع القرض الحسن للزواج في غزة، ولأن الشباب الفلسطيني الآن يفوتهم سن الزواج المتعارف عليه، وتتجاوز أعمارهم الـ 30 دون وجود أي أفق للزواج نتيجة الأوضاع المالية الصعبة، وشح فرص العمل، يبحثون الآن عن، رابط التسجيل لمشروع القرض الحسن للزواج في غزة، لاسيما وأن هذا القرض يتم تسديده بطريقة سهلة ودون أي فوائد "ربا أو زيادة" على المبلغ، إذ يتم تسديد 50 دولاراً شهرياً من المبلغ المقدر بـ 2000 دولار، رابط التسجيل لمشروع القرض الحسن للزواج في غزة.

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رابط التسجيل لمشروع القرض الحسن للزواج في غزة، ووفق صندوق دعم الشباب، فإن برنامج الدورة الحالية، يستهدف الشباب المقبلين على الزواج ضمن الفئة العمرية من 22 إلى 35 عامًا، مبينًا أنه التسجيل سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 10/9/2023 ويستمر حتى مساء يوم الخميس 14/9/2023، لذا يتسارع الشباب الآن للبحث عن، رابط التسجيل لمشروع القرض الحسن للزواج في غزة.

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رابط التسجيل لمشروع القرض الحسن للزواج في غزة، رئيس صندوق دعم الشباب في قطاع غزة أحمد محيسن أشار إلى أن التسجيل للاستفادة من القرض سيتم إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق عبر بوابة الخدمات الإلكترونية على الرابط التالي: www.pysf.ps، أو إن تعذر ذلك فعلى الراغبين التوجه إلى مكان الصندوق والتسجيل هناك، رابط التسجيل لمشروع القرض الحسن للزواج في غزة.

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