تعرف على أهمية النوم الجيد

فلسطين اليوم

يعتبر النوم الجيد من أهم الأشياء التي تساعد الإنسان على التوازن طوال يومه، حيث يساعدى النوم على راحة الأعصاب.

وأكدت أخصائية الغدد الصماء، أناستاسيا كفاسوفا، أن النوم الجيد مهم كثيرا للجهاز العصبي المركزي.

وأوضحت الطبيبة، أنه أثناء النوم تجري عملية استيعاب المعلومات وإلغاء الروابط العصبية غير الضرورية واسترخاء الجهاز العصبي والعضلات وكذلك تركيب خلايا جديدة.

وبينت كفاسوفا، أنه تجري أثناء النوم الجيد تنظيم عملية إنتاج الهرمونات التي ترتبط بشكل كبير بالنوم واليقظة، أي أن النوم المتقطع ولفترات قصيرة يؤثر سلبا في الوزن ويسبب زيادة الشهية والرغبة بتناول أطعمة غنية بالكربوهيدرات.

ولفتت الطبيبة إلى أن معدل النوم الطبيعي للشخص البالغ هو 7-8 ساعات في اليوم، والالتزام بهذا المعيار ضروري لدعم الصحة ومنع تطور الأمراض المزمنة.

ونصحت الخبيرة، أنه لأجل النوم الجيد يجب تهوية غرفة النوم واستخدام جهاز ترطيب الهواء والنوم على فراش نظيف ومريح واستخدام وسادة مريحة.