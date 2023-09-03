تجنبها.. 3 أطعمة خلال النهار تمنعك من النوم ليلاً

فلسطين اليوم

إذا كنت تواجه صعوبة في النوم أثناء الليل، فقد يكون من المفيد التفكير فيما تأكله أثناء النهار.

توضح شيريل ليثجوي مستشارة تمريض وخبيرة في مجال التغذية: "لتحسين أنماط النوم، من المهم مراجعة ماذا ومتى نأكل. وإذا جربت كل علاجات النوم وشعرت بالتعب... فقد يكون السبب هو أنك تتناول الأطعمة الخاطئة".

وواحدة من أسوأ الأطعمة التي يمكنك تناولها إذا كنت تعاني من مشاكل في النوم هي الشوكولاتة، وحتى الشوكولاتة الداكنة، التي تعد خيارا صحيا إلى حد ما. وفق الخبيرة.

وقالت: يوجد الكثير من السكر في الشوكولاتة البيضاء والشوكولاتة بالحليب، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وبالتالي انقطاع النوم، كما أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على الكاكاو، وفي كثير من الأحيان، الكافيين، وهو منبه معروف.

وأضافت: ومن الأطعمة الأخرى التي تستحق التقليل منها إذا كنت تعاني من مشاكل في النوم هي الجبن، حيث يحتوي الجبن القوي أو القديم على مستويات عالية من الحمض الأميني تيرامين، ما يساعد على خلق اليقظة.

وأشارت إلى أن من العوامل المساهمة المحتملة في قلة النوم رقائق البطاطس التي عادة ما تكون غنية بالملح، ما يؤدي إلى جفاف الجسم وزيادة احتباس الماء.

وتابعت: وأولئك الذين يتوقون إلى الأطعمة الحلوة، مثل الشوكولاتة بالحليب، قد يكون من الأفضل لهم تناول الكرز بدلا من ذلك.

ووفق الخبيرة، فقد يحتوي الكرز على نسبة عالية من الميلاتونين، ما يساعد على تعزيز النعاس، كما أن اللوز أيضا يعد خيارا جيدا كونه يحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم، ما يجعله يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم حتى لا تجعلك مستيقظا.

وأشارت إلى أن "الروتين المنتظم يسمح للجسم بالتعرف على إشارات "وقت النوم" التي يمكن أن تساعد في تعزيز ليلة مريحة.

وتشمل النصائح الإضافية وفق خبيرة التغذية، عدم تناول الطعام في وقت متأخر جدا من المساء، ومراقبة أحجام الوجبات، والابتعاد عن السكر والكافيين قبل النوم.

وأكملت: "وبالنسبة لأي شخص يعاني من مشاكل في النوم لفترة من الوقت، يجب عليه طلب الدعم من الطبيب".

وختمت حديثها قائلة: "ويمكن أن يكون هناك العديد من العوامل المساهمة في الأرق، والتي قد لا تتعلق بالأطعمة التي تتناولها".