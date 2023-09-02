هل تناول الأسبرين يوميًا يقلل خطر الإصابة بالسكري؟

فلسطين اليوم

كشفت دراسة حديثة، أن تناول الأسبرين يوميا قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

وبحسب الدراسة، فإن الأشخاص فوق 65 عاما الذين تناولوا جرعة منخفضة من الأسبرين كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري 2 بنسبة 15%.

وحذرت الدراسة من زيادة خطر النزيف لدى كبار السن جراء تناول الأسبرين، ما يعني أنه يجب تناوله بانتظام فقط بعد مشورة الطبيب، كما هو الحال بعد نوبة قلبية.

وخلال الدراسة، اختبر الباحثون تأثير الأسبرين على مرض السكري ومستويات الجلوكوز في بلازما الصيام "FPG"، وهو مستويات السكر في الدم بعد فترة من عدم تناول الطعام، خاصة لدى كبار السن.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه درس الفريق بيانات أكثر من 16 ألف مشارك كانوا يتمتعون بصحة جيدة في بداية فترة الدراسة، وتم إعطاء نصفهم 100 مليغرام من الأسبرين يوميا، بينما تم إعطاء الآخرين علاجا وهميا.

وبحسب الصحيفة، فبعد نحو 5 سنوات، تم تشخيص 995 شخصا بالسكري، 459 منهم من تناولوا الأسبرين مقارنة بـ536 في مجموعة الدواء الوهمي، وهو انخفاض بنسبة 15%.

وبدورها، قالت صوفيا زونجاس، من جامعة موناش في ملبورن بأستراليا: "إن نتائج الدراسة تظهر أن العوامل المضادة للالتهابات مثل الأسبرين تتطلب مزيدا من الدراسة بشأن دورها في الوقاية من السكري".