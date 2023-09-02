لماذا المتحور الجديد لكورونا "بيرولا" يثير مخاوف العلماء

فلسطين اليوم

أثار المتغير المعروف علميًا باسم BA.2.86 وهو فرع جدبد "أوميكرون"، قلق الخبراء بسبب 35 طفرة في بروتينه الشوكي، وهو جزء الفيروس الذي صممت لقاحات كوفيد لاستهدافه.

العديد من طفرات "بيرولا" لها وظائف غير معروفة، لكن يُعتقد أن بعضها الآخر يساعد الفيروس على الهروب من جهاز المناعة.

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأربعاء الماضي، إن القفزة الجينية "بنفس الحجم تقريبًا" التي شوهدت بين متغير أوميكرون الأولي ومتغير دلتا.

وحذر علماء الفيروسات من أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان BA.2.86 يعاني من أي أعراض محددة جديدة، حيث لا يزال العلماء يحللون الحالات المكتشفة مؤخرًا.

ومع ذلك، إذا كان يتصرف مثل متغيرات أوميكرون الأخرى، فقد يكون لديه بعض العلامات المنذرة التي يجب الانتباه إليها.

وجدت دراسة أجريت عام 2022 ونشرت في مجلة "نيتشر" أن سلف "بيرولا" BA.2 كان مرتبطًا "بشكل ملحوظ" بأعراض "شبيهة بالبرد" و"شبيهة بالأنفلونزا".

البحث، الذي راقب انتشار كوفيد ومظاهره السريرية بين أكثر من 1.5 مليون بالغ في إنجلترا في الفترة من مايو 2020 إلى مارس 2022، وجد أيضًا أن BA.2 كان "مرتبطًا بشكل إيجابي" بسيلان الأنف.

لقد أدى مزيج من التغييرات في الفيروس والمناعة الناجمة عن العدوى السابقة والتطعيم إلى تغيير الأعراض المرتبطة بكوفيد على مدى السنوات الثلاث الماضية.

إن الأمر يشبه نزلات البرد الآن أكثر مما كان عليه عندما واجهنا كوفيد لأول مرة.

هذا لا يعني أن أولئك الأكثر عرضة للخطر بسبب الظروف الأساسية لن يعانون من أعراض أكثر خطورة إذا أصيبوا بـBA.2.86.

ووجدت دراسة أجراها علماء في اليابان عام 2023 أيضًا أن "إفرازات الأنف والبلغم" كانت أكثر شيوعًا بين المصابين بالمتغير BA.2، مقارنة بـBA.5.

وكتبوا في مجلة لانسيت للأمراض المعدية، أن إفرازات الأنف كانت ثاني أكثر الأعراض شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها.

لم تكن أي من هذه العلامات الكلاسيكية للفيروس التي تم تحذير البريطانيين في البداية من الحذر منها.

الصداع

أبلغت نانسي كروم، أخصائية الأمراض المعدية في نظام أفيتا الصحي في أوهايو وعضو جمعية الطب الأميركية، المنظمة العام الماضي أن أعراض BA.2 تشمل أيضًا الصداع، بالإضافة إلى الغثيان أو القيء.

وقد أظهر المرضى المصابون بالمتغيرات الأحدث بما في ذلك BA.2 علامات نموذجية "أقل بكثير" مثل فقدان التذوق أو فقدان حاسة الشم.

أتاحت دراسة أعراض "زوي كوفيد" لمئات الآلاف من الأشخاص الإبلاغ عن أعراضهم ذاتيًا من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.

وقال تيم سبيكتور، أحد مؤسسي التطبيق، أستاذ علم الأوبئة الوراثية في جامعة كينغز كوليدج في لندن، إنه بناءً على بيانات زوي، لا يزال سيلان الأنف هو العرض الأكثر شيوعًا لأوميكرون، تليها علامات بما في ذلك الصداع.

في العام الماضي، قامت هيئة الخدمات الصحية الوطنية أيضًا بتوسيع قائمتها بهدوء لجميع العلامات المنذرة للفيروس لتشمل أيضًا الصداع.

الإرهاق

يعد الإرهاق أو عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم من الأعراض الرئيسية الأخرى المرتبطة بشكل متكرر بالمتغير BA.2.

وفي حديثه إلى المجلة الطبية البريطانية في وقت سابق من هذا العام، قال البروفيسور ديفيد سترين، وهو محاضر إكلينيكي كبير في كلية الطب بجامعة إكستر، إن هذا يرجع إلى "المكون الوعائي" للسلالة.

وأضاف: "النوم غير المنعش، في الأساس، سوف يستيقظون ويشعرون بالإرهاق كما لو أنهم لم يرتاحوا، كما لو أنهم لم يناموا على الإطلاق".

التهاب الحلق

ومن العلامات الأخرى المرتبطة بشكل شائع لمتغير BA.2 هو التهاب الحلق.

وقال البروفيسور سترين: "يبدو أن متغيرات أوميكرون الفرعية BA.1 وBA.2 تنتقل من الرئتين والأنسجة العصبية إلى الشعب الهوائية العليا".

وفي الوقت نفسه، قالت الدكتورة كروم للجمعية الطبية الأميركية العام الماضي إنها شاهدت "الكثير من التهاب الحلق والتهاب البلعوم الذي لم نره من قبل" لدى مرضى BA.2.

وأضافت أن بعض الأعراض الأخرى التي ظهرت "تشبه إلى حد كبير فيروسات كورونا الأخرى مثل أمراض الحمى وأعراض الجهاز التنفسي".

الحمى

وفي دراسة لمجلة "نيتشر" لعام 2022، وجد باحثون من إمبريال كوليدج لندن أيضًا أن "أعلى نسبة احتمالات لجميع الأعراض كانت للحمى" بالنسبة لـ BA.1 وBA.2.

كما وجدت الأبحاث المنشورة في وقت سابق من هذا العام في مجلة "ذي لانسيت إنفيكشيوس ديزيزس" أن أكثر من 50% من المصابين بـ BA.2 أبلغوا عن إصابتهم بالحمى.

يعد ارتفاع درجة الحرارة والإصابة بالحمى أو القشعريرة من العلامات الشائعة التي لاحظتها هيئة الخدمات الصحية الوطنية ومركز السيطرة على الأمراض.

السعال المستمر

ويُعرف السعال المستمر على نطاق واسع بأنه أحد الأعراض الثلاثة "الكلاسيكية" لفيروس كوفيد، إلى جانب الحمى وفقدان حاستي التذوق أو الشم.

السعال المستمر يعني السعال عدة مرات في اليوم لمدة نصف يوم أو أكثر، وعادة ما يكون سعالًا جافًا، إلا إذا كنت تعاني من حالة رئوية كامنة تجعلك تسعل عادةً مع البلغم أو المخاط.

ومع ذلك، إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا وبدأت في سعال بلغم أصفر أو أخضر، فقد يكون ذلك علامة على وجود عدوى بكتيرية إضافية في الرئتين تحتاج إلى علاج.

كيف يمكن علاجها؟

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، يبدو أن الاختبارات الحالية للكشف عن فيروس كورونا والأدوية المستخدمة لعلاجه، مثل "باكسلوفيد" و"فيكلوري" و"لاجفريو" فعالة مع BA.2.86.

لكن لا يزال يُنصح بالوقاية، وقد تم حث البريطانيين على مواصلة اختبار الفيروس إذا بدأوا في ظهور الأعراض للمساعدة في تقليل فرصة انتشاره إلى أشخاص آخرين.