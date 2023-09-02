سعر صرف الدولار في سوريا اليوم السبت 2-9-2023

فلسطين اليوم

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم السبت 2-9-2023، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الدولار في سوريا وهي من الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة من التجار والمستثمرين.

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم السبت 2-9-2023

واصل سعر الدولار اليوم في سوريا الهبوط أمام الليرة، اليوم السبت 2-9-2023، لليوم الرابع على التوالي، لتستعيد الليرة السورية أفضل سعر لها في 3 أسابيع من الآن.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية لحظة بلحظة

وتماسكت الليرة قبل 3 أيام متجهة نحو تعويض جانب من الخسائر التى لحقت بها خلال الفترة الماضية، بينما تسعد الحكومة لرفع الدعم عن المواد التموينية ابتداء من سبتمبر/ أيلول الجاري وفق تقارير سورية.





سعر صرف الدولار في سوريا اليوم السبت 2-9-2023

سعر الدولار في سوريا لدى البنوك

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية على شاشات البنوك في العطلة الأسبوعية 8585 ليرة وفقا لنشرة المصارف.

فيما خفض المصرف المركزي السوري سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بحسب نشرة المصرف المركزي رسميا إلى 10700 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم السبت 2-9-202

سعر الدولار في سوريا بالسوق السوداء

وانخفض سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء إلى 12900 ليرة للشراء و13100 ليرة للبيع مقابل 13400 ليرة للشراء و13600 ليرة للبيع أمس.

قيمة الـ100 دولار مقابل الليرة السورية

تشير أرقام المتعاملين في السوق السوداء للدولار في سوريا إلى أن 100 دولار تساوي 1.290 مليون ليرة سورية.

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم السبت 2-9-2023

سعر اليورو في سوريا بالسوق السوداء

وشهد سعر اليورو مقابل الليرة في سوريا، تراجعاً، اليوم السبت، وفقا لأسعار الصرف في السوق السوداء إلى 13989 ليرة للشراء و14211 ليرة للبيع مقابل 14638 ليرة للشراء و14862 ليرة للبيع أمس.

سعر الليرة التركية في سوريا

وبدوره، بلغ سعر الليرة التركية اليوم في سوريا 482 ليرة للشراء و424 ليرة للبيع.