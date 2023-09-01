سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت 2-9-2023

فلسطين اليوم

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت 2-9-2023 سعر صرف الدولار لحظة بلحظة في سوريا، تحظى اسعار الدولار مقابل الليرة السورية باهتمام الكثير من الاشخاص، ولدلك يحرص فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" على رصد اسعار العملات في مختلف الدول بشكل يومي، وفي هذا التقرير يوضح لكم سعر صرف الدولار في سوريا كما جاءت في التعاملات الصباحية اليوم السبت 2 سبتمبر 2023.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت 2-9-2023

وشهد سعر صرف الدولار الامريكي انخفاضاً اليوم في سوريا أمام الليرة، لليوم الثالث على التوالي، لتستعيد الليرة السورية أفضل سعر لها في 3 أسابيع.

وتماسكت الليرة قبل 3 أيام متجه نحو تعويض جانب من الخسائر التى لحقت بها خلال الفترة الماضية، بينما تسعد الحكومة لرفع الدعم عن المواد التموينية ابتداء من سبتبمر / أيلول الجاري وفق تقارير سورية.





سعر صرف الدولار لحظة بلحظة في سوريا

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية على شاشات البنوك في العطلة الأسبوعية 8585 ليرة وفقا لنشرة المصارف.

فيما خفض المصرف المركزي السوري سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بحسب نشرة المصرف المركزي رسميا إلى 10700 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

وانخفض سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء إلى 12900 ليرة للشراء و 13100 ليرة للبيع مقابل 13400 ليرة للشراء و 13600 ليرة للبيع أمس.

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

تشير أرقام المتعاملين في السوق السوداء للدولار في سوريا إلى أن 100 دولار تساوي 1.290 مليون ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

وتراجع سعر العملة الأوربية اليورو مقابل الليرة في سوريا وفقا لأسعار الصرف في السوق السوداء إلى 13989 ليرة للشراء و 14211 ليرة للبيع مقابل 14638 ليرة للشراء و 14862 ليرة للبيع أمس.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

وبلغ سعر الليرة التركية اليوم في سوريا 482 ليرة للشراء و424 ليرة للبيع.