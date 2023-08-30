فلسطين اليوم

متى تبدأ ومتى تنتهي ظاهرة القمر الأزرق العملاق في فلسطين، مع قرب بدء ظاهرة القمر الأزرق العملاق في فلسطين والعالم أجمع، يتساءل معظم الناس في فلسطين والعالم عن متى تبدأ و متى تنتهي ظاهرة القمر الأزرق العملاق في فلسطين والعالم، تلك الظاهرة الكونية الفلكية التي ينتظر حدوثها مئات الملايين من الناس، لذا فإن محركات البحث الآن تتصدر ظاهر القمر الأزرق العملاق، إذ يدور في أذهانهم متى تبدأ ظاهرة القمر الأزرق العملاق في فلسطين ومتى تنتهي ظاهرة القمر الأزرق العملاق في فلسطين.

متى تبدأ ومتى تنتهي ظاهرة القمر الأزرق العملاق في فلسطين

متى تبدأ ومتى تنتهي ظاهرة القمر الأزرق العملاق في فلسطين، إذ يهتم العالم أجمع بهذه الظاهرة الفلية التي لا تتكرر باستمرار، بل هي فريدة من نوعها، ووفق العلماء فإن هذه الظاهرة لن تتكرر سوى في عام 2032 أي بعد 9 سنوات من الآن، لهذا لن يفوت رؤيتها العالم، وتنشر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، متى تبدأ ومتى تنتهي ظاهرة القمر الأزرق العملاق في فلسطين، متى تبدأ ومتى تنتهي ظاهرة القمر الأزرق العملاق في فلسطين

متى تبدأ ومتى تنتهي ظاهرة القمر الأزرق العملاق في فلسطين

متى تبدأ ومتى تنتهي ظاهرة القمر الأزرق العملاق في فلسطين، قالت الجمعية الفلكية الفلسطينية، إن سماء فلسطين تشهد مساء يوم غدٍ الخميس الموافق 31 أغسطس 2023، حدثاً فلكياً جميلاً، حيث يظهر القمر الأزرق العملاق على شكل بدر بعد غروب الشمس مباشرة ليظهر ضخماً في السماء بشكل جميل، القمر يشرق مساء الخميس في سماء فلسطين بحجم أضخم من حجم القمر المُكتمل المُعتاد بنسبة تصل إلى 14%، وسيظهر سطح القمر لامع وواضح جداً، بحيث سيكون أكثر لمعان وإضاءة من القمر البدر في الظروف العادية بنسبة تصل إلى 30%".

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متى تبدأ ومتى تنتهي ظاهرة القمر الأزرق العملاق في فلسطين

متى تبدأ ومتى تنتهي ظاهرة القمر الأزرق العملاق في فلسطين، يعود سبب اقتراب القمر من الأرض إلى المدار البيضاوي للقمر حول الأرض، بحيث يكون القمر الأزرق العملاق في أبعد نقطة له عن الأرض كل 28 يوم، وبعد 14 يوماً يكون القمر في أقرب نقطة له من الأرض، والفارق بينهما يصل إلى حوالي 50 ألف كيلو متر، وإلى هنا ننتهي من كتابة مقالة حملت عنوان: متى تبدأ ومتى تنتهي ظاهرة القمر الأزرق العملاق في فلسطين.

متى تبدأ ومتى تنتهي ظاهرة القمر الأزرق العملاق في فلسطين

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