فلسطين اليوم

بث مباشر مشاهدة ظهور القمر الأزرق العملاق في السماء لحظة بلحظة، العالم أجمع ينتظر ظهور القمر الأزرق العملاق غداً الخميس الموافق 31 أغسطس 2023، كونه واحدة من الظواهر الفلكية الجذابة، إذ يظهر القمر بحجمه الكبير ومنظره الجميل الذي يسر الناظرين، إذ ستضاء السماء، هذا الأسبوع وفي جميع أنحاء العالم، بـ “القمر الأزرق"، في مشهد نادر لن يتكرر سوى مرة واحدة في عام 2023.

بث مباشر مشاهدة ظهور القمر الأزرق العملاق في السماء لحظة بلحظة

بث مباشر مشاهدة ظهور القمر الأزرق العملاق في السماء لحظة بلحظة، تبث "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، فيديو بث مباشر لظهور القمر الأزرق العملاق، إذ يهتم العالم أجمع بهذه الظاهرة الفلية التي لا تتكرر باستمرار، بل هي فريدة من نوعها، ووفق العلماء فإن هذه الظاهرة لن تتكرر سوى في عام 2032 أي بعد 9 سنوات من الآن، لهذا لن يفوت رؤيتها العالم، بث مباشر مشاهدة ظهور القمر الأزرق العملاق في السماء لحظة بلحظة.

بث مباشر مشاهدة ظهور القمر الأزرق العملاق في السماء لحظة بلحظة

بث مباشر مشاهدة ظهور القمر الأزرق العملاق في السماء لحظة بلحظة، وعلى الرغم من اسمه، لكن القمر الأزرق العملاق لا يحمل أي لون مختلف، إذ سيحتفظ بظله الرمادي المعتاد، لكنه قد يبدو أكبر بنسبة تصل إلى 14% وأكثر سطوعاً بنسبة 30% من المعتاد، وبشكل عام، يحدث القمر الأزرق (بلو مون) كل سنتين أو 3 سنوات، وكان آخر ظهور له في أغسطس 2021. وفي حالات نادرة، يمكن أن يتكرر مرتين في السنة الواحدة، مثل 2018.

بث مباشر مشاهدة ظهور القمر الأزرق العملاق في السماء لحظة بلحظة