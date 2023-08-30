5 طرق لخفض الكولسترول للحفاظ على صحة القلب

فلسطين اليوم

إذا كنت تعاني من مشاكل في مستوى الكولسترول في جسمك، فقد يكون هناك خطر على صحة قلبك، ويعد الكولسترول العالي أحد العوامل التي تزيد من احتمالية الإصابة بأمراض قلبية، فيما يلي أفضل طرق خفض الكولسترول للحفاظ على صحة القلب:

اتباع نظام غذائي صحي

تناول الأطعمة المغذية والمتوازنة مثل الخضروات والفواكه والأسماك الدهنية مثل سمك السلمون والتونة، وتجنب تناول الأطعمة الدهنية والزيوت المشبعة مثل المأكولات السريعة والوجبات المعلبة.

قم بزيادة تناول الألياف الغذائية من المصادر النباتية مثل الحبوب الكاملة والشوفان والفاصوليا، وتناول المشروبات الصحية مثل الماء والشاي الأخضر، وتجنب المشروبات الغازية والعصائر المحلاة.

ممارسة التمارين الرياضية

قم بممارسة التمارين الرياضية الخفيفة إلى المتوسطة مثل المشي السريع، ركوب الدراجة، أو السباحة لمدة 30 دقيقة يوميًا، قم بتضمين تمارين بناء العضلات لتعزيز نسبة الدهون العضلية في جسمك وزيادة معدل حرق الدهون

الإقلاع عن التدخين

يعتبر التدخين واحدًا من أكبر أسباب ارتفاع مستوى الكولسترول في الجسم وزيادة خطورة أمراض القلب، بادر بالتوقف عن التدخين واستشر طبيبك للحصول على الدعم اللازم لإنجاح هذه العملية.

خفض الوزن

إذا كنت تعاني من زيادة في الوزن، فقد يكون لها تأثير كبير على مستوى الكولسترول في جسمك، لذلك حاول تناول وجبات خفيفة وصحية، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام للتحكم في الوزن وخفض مستوى الكولسترول.

تجنب التوتر وإدارة الضغوط

يعتبر التوتر والضغوط النفسية عوامل رئيسية لزيادة مستوى الكولسترول في الجسم، لذلك حاول الاسترخاء والتخلص من التوتر بواسطة تقنيات التنفس العميق واليوغا أو الأنشطة التي تزيل التوتر وتعزز الاسترخاء.

من المهم أن تتذكر أنه عندما يصبح مستوى الكولسترول عاليًا، يجب عليك استشارة طبيبك والحصول على الاختبارات الضرورية لتقييم صحة قلبك، قد يكون تناول الأدوية القليلة ضروريًا في بعض الحالات، اتبع طرق خفض الكولسترول المذكورة أعلاه بانتظام وستكون في الطريق الصحيح للحفاظ على قلب صحي وخفض مستوى الكولسترول في جسمك.