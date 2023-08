لكي تحافظ على عينيك من التلف..خبيرة تغذية تنصحك بهذا الفيتامين!

فلسطين اليوم

غالبا ما نفكر في النظام الغذائي عندما نغوص في المشكلات الصحية مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم والسكري، إلا أنه يمكن أن يكون له أيضا تأثير على أعيننا.

وفي الواقع، فإن تناول المزيد من بعض الفيتامينات يمكن أن يساعد على حماية العينين من التلف.

وقالت أخصائية التغذية في مجال الصحة العامة، الدكتورة إيما ديربيشاير من ماكوشيلد: "من المهم جدا الاعتناء بصحة أعيننا طوال العام، وخاصة في فصل الصيف بسبب أشعة الشمس الساطعة والمكاتب المكيفة والأجواء الجافة والغبار والرمل ومياه البحر. إن التعرض المفرط لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يكون ضارا جدا بصحة الجزء الخلفي من العين وقد يزيد بمرور الوقت من خطر الإصابة بأمراض خطيرة في العين. ومن المهم أن نتخذ خطوات منتظمة للمساعدة على الاعتناء بأعيننا. ويشمل ذلك جزءا محددا من العين، البقعة، وهي المسؤولة عن العديد من جوانب الرؤية".

وتوضح ديربيشاير: "البقعة (أو البقعة الصفراء) هي جزء من شبكية العين، وتقع مباشرة في الجزء الخلفي من العين. ويبلغ عرضها نحو 5 مم فقط، ولكنها مسؤولة عن رؤيتنا المركزية، ومعظم رؤيتنا للألوان والتفاصيل الدقيقة لما نراه. وتحتوي البقعة على تركيز عال جدا من الخلايا المستقبلة للضوء، الخلايا التي تكتشف الضوء. إن البقعة هي الجزء الأكثر حساسية في شبكية العين وتمنحنا رؤية مركزية حادة ضرورية لأنشطة مثل القراءة والقيادة".

وأوصت ديريبشاير بزيادة تناول فيتامين C كطريقة لحماية البقعة. وقالت: "فيتامين C هو فيتامين مضاد للأكسدة قابل للذوبان في الماء ويساعد على حماية البقعة من الأضرار التأكسدية. وتتكون العين من طبقات من الأنسجة الضامة التي يحافظ عليها الكولاجين. فيتامين C ضروري لإنتاج الكولاجين، والكولاجين مهم حقا للعيون لأنه يحميها".

وتشمل المصادر الجيدة لفيتامين C ما يلي:

- الحمضيات مثل البرتقال والليمون

- الكيوي

- الفلفل

- الفراولة

- الطماطم

- الخضروات الصليبية (البروكلي، براعم بروكسل، الملفوف، القرنبيط)

ووجدت دراسة استمرت 10 سنوات، ونشرت في مجلة Ophthalmology في عام 2016، أن فيتامين C يرتبط بتطور إعتام عدسة العين.

ويحدث إعتام عدسة العين عندما تتشكل بقع غائمة على عدسة العين. وعادة ما تنمو هذه البقع وتصبح أكبر مع مرور الوقت ما يسبب عدم وضوح الرؤية والعمى في نهاية المطاف.

وتابعت الدراسة حالة أكثر من 1000 زوج من التوائم الإناث. وخلصت إلى أن المشاركين الذين تناولوا المزيد من فيتامين C أظهروا انخفاضا بنسبة 33% في خطر تطور إعتام عدسة العين، بالإضافة إلى عدسات أكثر وضوحا بشكل عام.

ومع ذلك، وجدت دراسة منفصلة من مجلة Nutrients في عام 2020 أن العلاقة بين استهلاك فيتامين C وإعتام عدسة العين لم تكن محددة وأن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

ونصحت ديربيشاير أيضا بتناول الأطعمة الغنية باللوتين والزياكسانثين وفيتامين E والزنك والنحاس وفيتامين B2 لتعزيز صحة العيون.