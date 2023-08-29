بعد انتهاء الإجازة... نصائح لتهيئة الطفل للمدرسة

فلسطين اليوم

مع بدء العام الدراسي في بعض الدول العربية واقترابه في البعض الآخر، يتبادر لذهن الكثير من الأمهات والآباء حول كيفية تهيئة أبناءهم للعودة للمدرسة بعد إجازة صيفية استمرت لنحو 3 أشهر، حيث أن مواعيد صحوهم قد تغيرت بقعل هذه الإجازة.

وأظهرت الدراسات أن الأطفال الذين يحصلون على قدر كاف من النوم، وبشكل منتظم، تتحسن لديهم درجة الانتباه، وينعكس ذلك إيجابيا على السلوك والذاكرة والصحة العقلية والبدني، لذا من المهم تنظيم ساعة النوم البيولوجية لطفلك بالتزامن مع العودة للمدرسة.

وشدد الخبراء في الدراسة على ضرورة الاهتمام بالتهيئة النفسية للأطفال، من خلال الحديث بشكل إيجابي عن المدرسة، وتحفيزهم بعبارات تبعد التوتر والقلق وتشعرهم بالراحة النفسية لاستقبال يومهم الدراسي الأول بعد الإجازة، لذلك فما هي بدء يوم دراسي مريح؟

التدريب التدريجي للطفل

وتنوه المستشارة الأسيرة والمرشدة الاجتماعية، همسة يونس، إلى أهمية التدريب التدريجي للطفل قبيل المدرسة، وخلال الدوام المدرسي، وأضافت "هذا ما أفعله مع ابني الصغير عمر (8 أعوام) بحزم ودون صراخ.

وقالت يونس:" لا أحرمه من اللعب، لكن بالتدريج وضعت اتفاقيات معه وصبرت عليه حتى يتدرب ويزيد نضجه وإدراكه يوما عن يوم، وشرحت له بهدوء وبنبرة تختلف تبعا للموقف إلى غاية وصوله لمستوى كاف من الإدراك والوعي ليستوعب ويقتنع أن هذه الاتفاقيات لصالحه وليست بهدف السيطرة وإلقاء الأوامر".

وأكدت المستشارة الأسرية على أهمية تشكيل هذه القناعة عند الأبناء حتى يستجيبوا للتعليمات الضرورية والاتفاقيات بمرونة دون أن يشعروا أنهم مضطرون للعناد والتحدي لأنهم من وجهة نظرهم يحمون حقوقهم في اللعب والاستمتاع بوقتهم.

التأقلم مع الروتين

وتقول همسة يونس، إنه "من الضروري أن نهيئ الأبناء نفسيا لفكرة العودة إلى المدارس؛ ولكن بطريقة إيجابية بعيدا عن الإيحاء لهم بأنها فرصة للتخلص من عبء وجود الأبناء في المنزل؛ مما يترك لديهم انطباعا سلبيا وكأن العودة إلى المدرسة محض عقاب".

وأضافت المستشارة يونس: "هناك كثيرا من المراهقين يرفضون الانصياع لتوقيت محدد للنوم، كما أنهم قد يتمردون على الدراسة والواجبات المدرسية لاحقا، وهذا يتطلب من الأهل تعزيز جسور التواصل والحوار الفعّال مع أبنائهم؛ ليتمكنوا من وضع الضوابط والأنظمة المرنة التي تسهّل حياتهم المدرسية وتقلل من إمكانية التصادم معهم، فضلا عن وضع جدول زمني بخصوص موعد النوم، ليحصلوا على ساعات كافية منه".

ونصحت يونس الأهل بـ"التحلي بالصبر خلال الشهر الأول من العودة إلى المدارس، إذ من المهم منح الأبناء وقتهم الكافي للتأقلم مع الروتين المدرسي والخروج من أجواء الإجازة سواء كان ذلك في نمط الحياة اليومية أو في حجم الدافعية للدراسة".

نصائح تخلص الطفل من العادات الصيفية

ومن جانبها، قدمت الكاتبة كرستين سافاج في مقال نشرته مجلة "وومن فيتنس ماغازين" الأميركية بعض النصائح للأمهات والآباء لمساعدة أطفالهم على التخلص من عاداتهم الصيفية والتأقلم مجددا مع أجواء الدراسة: