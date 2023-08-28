نتائج مذهلة بعد 8 أسابيع... هذه الفاكهة تعالج ضغط الدم !

فلسطين اليوم

كشفت دراسة طبية حديثة اليوم الاثنين 28/8/2023 ، أن الفراولة لها فوائد مذهلة في خفض ضغط الدم ، وفقا لجامعة سان دييغو الأميركية.

البحث الذي أجرته جامعة سان دييغو الأميركية ، واستهدفت 35 شخصا تتراوح أعمارهم بين 66 و 78 عاما، حيث تم إعطاؤهم 26 غراما من مسحوق الفراولة المجفف.

وجد الباحثون بعد 8 أسابيع، أن أولئك الذين تناولوا الفراولة انخفض ضغط الدم الانقباضي لديهم بنسبة 3.6 بالمئة.

أظهرت الأبحاث المنشورة سابقا بعض الفوائد الممتازة للفراولة على صحة القلب، لذلك يعد بحثنا رائعا لتأكيد بعض هذه النتائج.

توضح الدراسة أن تناول الفراولة قد يعزز الوظيفة الإدراكية ويقلل عوامل الخطر القلبية الوعائية مثل ارتفاع ضغط الدم.

تغيير بسيط في النظام الغذائي، مثل إضافة الفراولة إلى النظام الغذائي اليومي، قد يحسن هذه النتائج لدى كبار السن.

ووجدت الأبحاث السابقة أن الاستهلاك المنتظم للفراولة يمكن أن يحمي الدماغ أيضا من الخرف عن طريق تقليل الالتهاب.