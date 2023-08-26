تعرفوا على فوائد وأضرار فاكهة المانجا على الصحة

فلسطين اليوم- وكالات

تعد المانجو من أبرز الفواكه الصيفية المحببة لدى الكثيرين، وسط تساؤلات عن تأثيرها على صحة الجسم خاصة بالنسبة للحوامل أو المرضى أو حتى الأشخاص العاديين.

ويؤكد استشاري التغذية العلاجية عماد الدين فهمي، أن كل فاكهة لها مميزاتها وفوائده الصحية طالما تم تناولها باعتدال.

وأوضح فهمي أبرز العناصر الغذائية التي تحتويها فاكهة المانجو: "الحديد، المغنسيوم، البوتاسيوم، فيتامينات "ج" و"ب" و"أ"، غنية بحمض الفوليك آسيد".

وعدد استشاري التغذية العلاجية الفوائد الصحية للمانجو: تعزز قوة الجهاز العصبي، والمناعي، والنظر، والقلب، والرئتين.

الحديد يعزز كريات الدم الحمراء، ويساعد الكبد والنخاع الشوكي على تصنيعها. فيتامين ج يساعد على امتصاص الحديد.

الفوليك آسيد مفيد للحوامل خاصة لأعصاب الجنين، ولذا يصفه الأطباء في الشهور الثلاثة الأولى من الحمل. تساعد على الإخراج في حالات الإمساك.

تسهم في خفض مستويات ضغط الدم. كيف نتجنب أضرار المانجو؟