فوائد صحية للتين.. ما هي؟

فلسطين اليوم

ينصح العديد من الأطباء بتناول من 4-5 حصص يوميًا من الفاكهة، ويعتبر التين أحد الخيارات المثلى لتغطية الحصص المطلوبة، فما هي فوائد التين؟

وبحسب الأطباء، يعتبر التين من الفواكه المستخدمة منذ القدم في علاج العديد من الحالات والأمراض مثل: السكري، وأمراض الكبد، والجهاز التنفسي، والبولي، وهذه هي فوائده:

فوائد صحية للتين

1- السيطرة على ضغط الدم

أكدت العديد من الأبحاث أن أحد الفوائد الصحية للتين دوره في السيطرة على ضغط الدم وتخفيضه، وذلك لاحتوائه على معدن البوتاسيوم الذي يساعد على الحفاظ على توازن سوائل الجسم.

كما يعمل التين أيضًا على ارتخاء الأوعية الدموية وعلى خفض الضغط، كما يساعد على زيادة إفراز كلوريد الصوديوم في البول وتخليص الجسم منه.

2- تعزيز صحة القلب

يحتوي التين على مضادات قوية للأكسدة مثل مادة الفينول التي يحتويها التين الجاف بكمية كبيرة، والتي تعزز صحة القلب وتحميه من المشاكل والأمراض، كما يلعب التين دورًا في تحسين مستويات الكوليسترول بشكل عام.

ويظهر مما سبق أنه يساعد تناول التين في خفض معدل الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

3- محاربة السرطان

من الفوائد الصحية للتين محاربة السطان، حيث تم إجراء العديد من الدراسات حول تأثير أوراق التين على الخلايا السرطانية، والتي أظهرت نشاطًا ضد الأورام وتحديدًا ضد سرطان القولون، والثدي، وعنق الرحم وخلايا سرطان الكبد.

4- مصدر للفيتامينات والمعادن

تعتبر فاكهة التين مصدرًا مهمًا لمجموعة من المعادن والفيتامينات الضرورية للجسم، وأشهرها: الكالسيوم، والحديد، والمنغنيز، والبوتاسيوم.

5- علاج الإمساك

يحتوي التين على نسب عالية من الألياف الغذائية والتي لها دور كبير في تليين الفضلات وتحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك أو معالجته.

كما يعمل على الوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي بصورة عامة والأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري، ويحتوي التين بأنواعه سواء الطازج أو المجفف على نوعين من الألياف: الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان.